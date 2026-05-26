Grande Successo per il Soulvation Gospel Choir in concerto a Campi Bisenzio per la Fondazione Cure2Children

CAMPI BISENZIO – Grande successo per il concerto di beneficenza del Soulvation Gospel Choir in favore della Fondazione Cure2Children, che si è tenuto lo scorso al teatro Il Gorinello. L’evento, organizzato dalla Scuola di Musica BlueNote (di cui il coro fa parte) e patrocinato dalla Pro Loco di Campi Bisenzio, ha creato una proficua rete […]

CAMPI BISENZIO – Grande successo per il concerto di beneficenza del Soulvation Gospel Choir in favore della Fondazione Cure2Children, che si è tenuto lo scorso al teatro Il Gorinello. L’evento, organizzato dalla Scuola di Musica BlueNote (di cui il coro fa parte) e patrocinato dalla Pro Loco di Campi Bisenzio, ha creato una proficua rete di associazioni locali, registrando una calorosa partecipazione di pubblico. Non è stata solo un’occasione per ascoltare un concerto gioioso e coinvolgente, ma anche un momento di profonda sensibilizzazione sul lavoro che la Fondazione Cure2Children svolge nelle aree più disagiate del pianeta.

Per Cure2Children è intervenuto Roberto Valerio, ideatore della Fondazione, che ha illustrato l’attività svolta in quasi vent’anni di impegno. Nel corso del suo intervento, Valerio ha spiegato l’importanza di sostenere questi bambini, mostrando in particolare una confezione del farmaco chemioterapico “Oncocarbide”. Questo medicinale è ampiamente utilizzato per trattare l’Anemia Falciforme, una malattia potenzialmente mortale. Come evidenziato da Valerio, la patologia è resa più terribile dalle sofferenze inaudite che causa. L’Oncocarbide, tuttavia, ha un effetto straordinario: oltre a svolgere un ruolo curativo e stabilizzante in preparazione al trapianto di midollo osseo, ha la capacità di eliminare le crisi di dolore che affliggono questi ragazzi ad un costo davvero modesto, 9 euro per la terapia di un intero mese. L’ultima fornitura di questo farmaco è stata recentemente spedita in Camerun, nella città di Yaoundé. Le famiglie hanno accolto con grande entusiasmo e incredulità la possibilità di ricevere i farmaci gratuitamente, mostrando poi immensa riconoscenza quando hanno visto che i loro bambini sono migliorati rapidamente, specialmente grazie alla totale assenza delle dolorose crisi.

Cristina Cianchi, presidente della Fondazione Cure2Children, ha espresso un sentito ringraziamento a Letizia Dei per il sostegno che offre da diversi anni a questi bambini: “Letizia è davvero una ambasciatrice dei nostri bambini nel mondo di Cure2Children”. Letizia Dei, infatti, soprano di formazione classica, è da molti anni una appassionata direttrice di cori gospel e corali. A Firenze dirige per l’Athenaeum Musicale il Light Gospel Choir e, a Campi Bisenzio, il Soulvation Gospel Choir. Artista poliedrica, vanta diversi album, tra cui l’ultimo, “Forever Changed”, un concept album basato sulle musiche di Lou Reed.

“Ringrazio di cuore i volontari, – ha aggiunto Cianchi – le Istituzioni, e tutti gli artisti e tutti gli altri enti che da quasi 20 anni sostengono Cure2Children. Anche questa iniziativa, che ha unito musica e solidarietà, è per noi fondamentale, permettendoci di raggiungere persone che ancora non conoscono la nostra missione. I nostri medici intervengono nei paesi emergenti per curare patologie complesse e difficili laddove, il più delle volte, non viene assicurata neanche una corretta diagnosi. Questa è Cure2Children: con poco ha fatto, nei suoi 19 anni di attività, davvero tanto, favorendo uno sviluppo sanitario sostenibile”.