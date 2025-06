Gravi criticità strutturali: scatta la chiusura del ponte di via Nannucci a San Mauro a Signa

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Così come previsto dalla legge – hanno annunciato il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – nei mesi scorsi abbiamo avviato il monitoraggio dei ponti del Comune di Signa sui quali abbiamo individuato, con gli uffici, un livello maggiore di attenzione. Non ci siamo, però, […]

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Così come previsto dalla legge – hanno annunciato il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – nei mesi scorsi abbiamo avviato il monitoraggio dei ponti del Comune di Signa sui quali abbiamo individuato, con gli uffici, un livello maggiore di attenzione. Non ci siamo, però, limitati al mero censimento ma, con lungimiranza abbiamo compiuto delle verifiche ulteriori e più penetranti, di livello superiore. I professionisti incaricati hanno provveduto a individuare ogni segno di degrado dell’opera, da fessurazioni a rigonfiamenti, da distacchi di materiale a deformazioni a corrosioni e, all’esito del monitoraggio effettuato, che rimane ancora in corso per alcune opere stradali, è emerso come per il ponte di via Nannucci, conosciuto come “Ponte dei Tomberli”, vi sia la necessità di chiuderlo a tutti i veicoli e ai pedoni per la presenti importanti criticità strutturali che non ne consentono l’utilizzo, sia veicolare che ciclopedonale.

Per questo, dopo l’incontro avuto in queste ore con il Comune di Campi Bisenzio è stata già predisposta l’ordinanza specifica per procedere alla chiusura dell’infrastruttura a partire da stamani”.

Il sindaco Fossi e l’assessore Di Natale hanno poi aggiunto: “Da sempre, con serietà e concretezza, siamo consapevoli dell’importanza della sicurezza: per questo abbiamo sviluppato e promosso nei mesi scorsi un piano di manutenzione e sorveglianza predefinito che oggi, però, ci obbliga a intervenire laddove necessario così da tutelare l’incolumità di tutti”.

Sulla stessa linea il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri: “La decisione, presa di concerto con il Comune di Signa, di chiudere il ponte di via Nannucci – ha detto – si è resa necessaria a fronte di criticità strutturali emerse dalle verifiche tecniche.

Insieme al sindaco Fossi e all’assessore Di Natale, stiamo lavorando in stretta collaborazione per affrontare questa emergenza con tempestività.

Comprendiamo i disagi che potranno derivare dalla chiusura, ma siamo certi che i cittadini sapranno comprendere che ogni misura adottata ha come unico obiettivo la sicurezza pubblica”.

“Dal monitoraggio effettuato – hanno poi aggiunto il sindaco Fossi e l’assessore Di Natale – é emersa la necessità di porre un limite a 26 tonnellate anche per il ponte di via delle Molina senza che questo comporti peró particolari ripercussioni della viabilità. Adesso, insieme all’Amministrazione comunale campigiana procederemo subito, presso gli Enti superiori, per reperire le necessarie risorse per procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell’infrastruttura presente a San Mauro a Signa”.