Green Conversation alla Manifattura Tabacchi



FIRENZE – Alla Manifattura Tabacchi domenica 14 settembre alle 11,30 si terrà Green Conversation con la Vicesindaca e assessore all’ambiente del comune di Firenze Paola Galgani. L’incontri è all’interno di Botanica Urbana 2025 organizzata in collaborazione con il MACA District. Al centro un dialogo sul futuro verde di Firenze. Un’occasione per affrontare temi che riguardano da vicino la vita quotidiana di Firenze: la sostenibilità, la rigenerazione urbana e la gestione del verde pubblico, elementi fondamentali per costruire una città più sana e accogliente. Ne parleranno il presidente del MACA District Filippo Pini, il progettista del paesaggio e presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Carlo Triarco, presidente della Società Toscana Orticoltura Alberto Giuntoli e lo scrittore botanico e paesaggista Antonio Perazzi.