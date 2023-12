Grinta, passione e divertimento per le giovanili del Sesto Rugby negli ultimi appuntamenti dell’anno

SESTO FIORENTINO – Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la palla ovale e il 2023. Ma il mese di dicembre ha regalato ancora divertimento e festa ai giovani rugbisti del Sesto Rugby. Il week end che ci siamo appena lasciati alle spalle è partito infatti con l’impegno a Livorno della Under 14 rossoblu di sabato […]

SESTO FIORENTINO – Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la palla ovale e il 2023. Ma il mese di dicembre ha regalato ancora divertimento e festa ai giovani rugbisti del Sesto Rugby. Il week end che ci siamo appena lasciati alle spalle è partito infatti con l’impegno a Livorno della Under 14 rossoblu di sabato 9 dicembre. Sul campo presenti i padroni di casa del Livorno 1931 e il Gispi Rugby Prato. Ne è uscita una delle migliori prestazioni stagionali per quanto riguarda la squadra sestese, capace di battere i cugini del Gispi per 10-5 e pareggiando contro un coriaceo Livorno con due mete per parte (14-14). Al di là dei risultati, due prestazioni che a livello attitudinale e tecnico hanno inorgoglito staff e tifosi, vista oltretutto la caratura delle avversarie.

Non a caso, Franco Tarlini, fra i tecnici della Under 14 sestese, ha voluto sottolineare: “Vorrei aggiungere una nota di merito per l’arbitro, Claudio Castagnoli, che ha gestito le partite nel migliore dei modi, permettendo ai ragazzi delle tre compagini di potersi esprimere al meglio”. Il week end dei “rinoceronti” è proseguito domenica con due appuntamenti per la Under 12. A Borgo San Lorenzo una squadra ha affrontato le pari età di Arezzo, Florentia e Mugello/Sieci, rendendosi protagonista di un ottimo rugby. A Lucca un’altra compagine ha affrontato i padroni di casa, il San Vincenzo e il Versilia Rugby. La squadra, composta dagli atleti di più giovane età della categoria, si è ben comportata con grinta, passione e divertimento.

Juniores e Seniores

Con la Under 18 ferma per un turno di riposo, i riflettori del rugby juniores sono stati per la Under 16. La squadra del campionato interregionale di fascia 1 ha affrontato una trasferta a Modena che ha visto la compagine sesto-pratese, sotto le insegne dei Cavalieri Union, tornare vincitrice per 13-40 e continuare il proprio, perfetto ruolino di marcia con altri 5 punti. I compagni dell’interregionale 2 sono invece incappati in una sconfitta a Scandicci in un match non avaro di spettacolo, con 6 mete per i padroni di casa e 5 per i Cavalieri Union. 36-27 il risultato finale

Ultime, ma non meno importanti le due squadre seniores dei Cavalieri Union Prato Sesto. In ordine cronologico, la prima squadra ha giocato sabato 9 dicembre l’atteso scontro al vertice del girone 3 della serie A contro la Lazio capolista. Una partita bellissima e accesa, tirata fino all’ultimo istante. L’hanno spuntata i romani per un solo punto 28-29, grazie a un calcio piazzato a un paio di minuti dal termine. Domenica è stata la volta della Cadetta, costretta ad un netto stop, il secondo stagionale, nella finale per il primo e secondo posto del ranking toscano. Il 29-0 patito sul campo della cadetta dell’Unione Rugby Firenze non inficia comunque la qualificazione al girone promozione in partenza il prossimo 21 gennaio.