Guasto tubazione Querceto. Zambini (PD) “Serve soluzione strutturale, non si può andare avanti tra toppe e rattoppi”

SESTO FIORENTINO – “Quello che sta succedendo a Querceto è qualcosa di incredibile e imbarazzante, non si può lasciare le persone senza acqua tra un guasto e l’altro per giorni. Serve immediatamente un intervento strutturale e complessivo”. E’ quanto si legge in una nota del capogruppo del PD Lorenzo Zambini che aggiunge “Qual è la logica di andare avanti a risolvere le rotture di vecchi tubi con toppe e rattoppi? Il Comune di Sesto Fiorentino si assuma le proprie responsabilità, si coordini con Publiacqua e dia soluzioni stabili agli abitanti di Querceto”.

“In via Biancalani – afferma il coordinatore del PD Querceto Matteo Boldrini – quattro rotture delle tubazioni dell’acqua in quattro giorni è uno scenario da paese sottosviluppato. Tanti cittadini si stanno mobilitando in queste ore con forza e serietà per chiedere interventi risolutivi e anche rispetto per chi vive in queste zone. L’Amministrazione comunale apra un confronto serio, realistico e chiaro con la cittadinanza con tempi e modalità certe per la soluzione del problema”.