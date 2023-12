Guess Foundation, donazione agli alluvionati tramite la Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – A seguito della devastante alluvione di inizio novembre, Guess Foundation ha effettuato una donazione a favore della Misericordia di Campi Bisenzio per aiutare alcune famiglie del territorio che hanno avuto ingenti danni alle loro abitazioni. Il direttore creativo capo di Guess, Paul Marciano, spiega così la decisione: “La tempesta Ciarán ha devastato le vite di molte persone, lasciandole senza casa, senza mobilio e senza speranza. Il quartier generale di Guess, in Italia, ha sede a Firenze, per cui avvertiamo un legame molto stretto sia con la regione che con la comunità locale. È per questo che abbiamo scelto di aiutare la Misericordia di Campi Bisenzio, una delle più attive ed efficaci organizzazioni umanitarie del territorio. Il loro personale lavora instancabilmente per portare aiuto agli indigenti e ai senzatetto, operando direttamente sul campo, fornendo aiuti umanitari, cibo, ricovero e assistenza. Pertanto invitiamo chiunque ne abbia la possibilità a unirsi a noi per aiutare la popolazione a risollevarsi da questa terribile tragedia”. Fondata nel 1994 a Los Angeles, Guess Foundation ha sostenuto negli anni molte cause benefiche, come l’invio di aiuti umanitari ad Haiti e in Nepal, l’emergenza in Ucraina e numerose iniziative in tutto il mondo nell’ambito della pandemia da Covid-19. “Da parte nostra – ha detto il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani – un sentito ringraziamento a Guess Foundation per avere individuato nella nostra associazione il tramite per dare una mano concreta ad alcune famiglie di Campi Bisenzio che stanno vivendo un momento di grave difficoltà a causa dell’alluvione”.