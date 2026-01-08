Guida senza patente, violazioni al Codice della strada: giornata di controlli straordinari della Polizia locale al Macrolotto zero

PRATO – Giornata di controlli straordinari della Polizia locale al Macrolotto zero. All’operazione hanno preso parte diverse pattuglie: in particolare ne sono state coinvolte due del reparto motociclisti, due del reparto territoriale centro, una del reparto territoriale esterna, un operatore della unità cinofila con i cani Tesla e Richter, oltre a due pattuglie della unità commerciale e una del reparto di prossimità affiancata da ispettori ambientali di Alia per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti. Nel corso della mattinata sono stati controllati circa 50 veicoli e sono state elevate diverse sanzioni: guida senza patente con relativo fermo amministrativo del veicolo, soste vietate su spazi di carico scarico, due divieti di sosta per spazi invalidi occupati da non aventi diritto e altre sanzioni per violazioni a norme del codice della strada. Sanzionati anche sei conducenti di monopattini che circolavano contromano e sui marciapiedi.

I controlli, che saranno ripetuti nei prossimi giorni in orari notturni, hanno inoltre riguardato le attività di commercio su aree pubbliche: in via Pistoiese a un cittadino di nazionalità cinese è stata elevata una sanzione di 5000 euro poiché vendeva frutta e verdura senza autorizzazione, merce che è stata poi sequestrata. Nella stessa via un cittadino di nazionalità italiana è stato multato poiché svolgeva attività di commercio, sempre di frutta e verdura, su area pubblica in zona interdetta da ordinanza comunale. Numerosi sono stati anche i controlli che gli agenti del reparto di polizia di prossimità, affiancati dagli ispettori ambientali, hanno effettuato in diverse abitazioni per verificare il corretto conferimento dei rifiuti urbani. Una cittadina di nazionalità cinese è stata sanzionata dopo essere stata sorpresa in via Nino Rota a disfarsi di rifiuti in maniera errata.