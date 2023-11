“Ha ceduto il carrello e l’aereo è andato fuoripista…”. Ma è un’esercitazione per testare il Piano di emergenza dell’aeroporto

FIRENZE – Si è conclusa alle prime luci dell’alba l’esercitazione denominata “Full Scale” che si è svolta presso l’aeroporto Vespucci di Firenze e finalizzata a testare il Piano di emergenza aeroportuale. “Svolta in orario notturno per non interferire con l’attività di volo ordinariamente programmata, – si legge in una nota – è stato simulato un […]

FIRENZE – Si è conclusa alle prime luci dell’alba l’esercitazione denominata “Full Scale” che si è svolta presso l’aeroporto Vespucci di Firenze e finalizzata a testare il Piano di emergenza aeroportuale. “Svolta in orario notturno per non interferire con l’attività di volo ordinariamente programmata, – si legge in una nota – è stato simulato un fuoripista di un aereo di linea in fase di decollo a seguito di un cedimento del carrello principale destro che ha causato anche la rottura dell’impianto idraulico del carrello con fuoriuscita di olio idraulico. L’esercitazione rientra in un piano di formazione congiunto riguardante tutte le componenti che svolgono servizi a vario titolo presso lo scalo fiorentino, e ha previsto l’utilizzo di un aeromobile messo a disposizione da uno dei vettori attivi all’interno dello scalo”.

Per testare al meglio le varie procedure previste dal Piano di emergenza aeroportuale, hanno partecipato numerosi “figuranti” presenti all’interno dell’aeromobile mentre altri erano in aerostazione nel ruolo dei loro familiari. I Vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale sono intervenuti con l’attivazione dell’allarme dato dalla torre di controllo. Immediato anche l’invio di altre risorse dal distaccamento di Firenze-Ovest e del funzionario di guardia per una durata complessiva dell’intera simulazione di circa 3 ore.