“Hamici” da una vita e soprattutto in cucina. Dalla pasta alla palermitana ai fegatelli di maiale: tutte le ricette in un sito

SESTO FIORENTINO – Quando si dice il valore dell’amicizia. Anzi dell'”hamicizia”, con la lettera “h” che non vuole essere nè un rafforzativo, nè, tanto meno, un errore voluto. La “h” è quella lettera dell’alfabeto che in pratica ha dato vita alla loro amicizia, il frutto di qualche errore di troppo, chissà se voluto o meno in questo caso, lasciamo un po’ di “mistero”, quando magari si scrive un messaggio di fretta sul telefono. Non da loro, ma questa è un’altra storia. Loro sono cinque coppie, tutte residenti fra Sesto Fiorentino e la zona di Castello e che, insieme ai loro figli, in tutto sono 21 persone, hanno visto crescere e cementare la loro amicizia dai tempi dell’asilo dei rispettivi “pargoli”.

Ma c’è un altro segno distintivo che li unisce, da qui il motivo del nostro incontro, la passione per la cucina, quella tradizionale. Anche quella della cucina gourmet è un’altra storia. Ma non solo quella toscana, visto che all’interno del gruppo ci sono anche “influenze” siciliane, calabresi, abruzzesi e laziali. Amicizia, cucina, divertimento, tavolate, fino all’idea, ben riuscita, di mettere a conoscenza di chiunque desideri cimentarsi con i loro piatti le ricette che li caratterizzano. Ed ecco che la “h” è diventata il loro marchio di fabbrica, perché loro sono gli “hamici in cucina”. Un progetto nato poco meno di un anno fa ma che già di successo grazie al sito https://www.hamiciincucina.it/hamici-in-cucina/ che racchiude appunto tutti i loro segreti quando sono davanti ai fornelli e con diverse migliaia di visitatori tutti i mesi.

“Nessuno di noi è un cuoco professionista, – spiegano – ci teniamo a sottolinearlo con forza perché non vorremmo offendere chi, questo lavoro, lo svolge con professionalità e sacrificio. Per noi è una passione, un divertimento, ma nella vita facciamo tutt’altro. Siamo genitori di un gruppo di ragazzi che andava all’asilo insieme e che oggi… sono diventati grandi insieme. La vita si sa, spesso regala delle amicizie bellissime e a noi, fortunatamente, è andata così”. Un bel gruppo, l’armonia che li unisce “si respira”, lo abbiamo riscontrato quando li abbiamo incontrati ed è emersa proprio come quando si cucinano i fegatelli di maiale in rete (la ricetta più “cliccata”) o la pasta alla palermitata, con finocchietti e sarde. E subito dopo si assaggia uno dei tanti liquori fatti in casa, al gusto di arancia o di alloro.

Cose buone in cucina, cose buone nei rapporti interpersonali fino a diventare una grande famiglia. Il periodo del Covid e della permanenza forzata tra le mura di casa li ha portati a cucinare tantissimo per passare il tempo: “Da lì alla creazione del sito – raccontano – il passo è stato breve, ovviamente mentre eravamo a tavola, una delle nostre tavolate. quando abbiamo potuto iniziare a rivederci. Amicizia, divertimento e voglia di stare insieme: questi gli ingredienti essenziali, anche perché gli “hamici in cucina annoverano” fanno lavori completamente diversi fra di loro ma quando si ritrovano fra mestoli e pentole si trasformano in un’unica entità.

“All’inizio era un passatempo, lo è anche oggi, un passatempo che però abbiamo deciso di condividere sul web dopo avere perfezionato e consolidato le nostre ricette. Si tratta di pietanze più o meno semplici ma nel contempo gustose che spesso e volentieri hanno allietato i nostri Capodanni, i nostri sabato sera o le nostre cene di Natale. La lettera “h”? L’idea è nata grazie a un non proprio corretto utilizzo del verbo avere da parte di alcune persone che abbiamo conosciuto durante gli anni e che sono state, per noi, fonte di grandi risate…”. Ah, ci stiamo avvicinando ai giorni di Pasqua e Pasquetta: datela un’occhiata alle loro ricette, si possono trovare davvero tante idee sfiziose per ogni palato. E come è scritto sul sito, “avere un amico è bellissimo. Avere tanti Hamici è la cosa più bella del mondo”.