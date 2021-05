Hub allo St.Art. PD e Calenzano Futura “Un modo per poter accedere al vaccino in ‘prossimità'”

CALENZANO – “L’apertura, realizzata in tempi brevissimi con il fondamentale contributo dell’ATC Calenzano, mette a disposizione un secondo hub, dopo quello aperto pochi giorni fa a Scandicci, nel territorio della SdS Fiorentina Nord Ovest. Grazie alla precisa volontà dell’amministrazione comunale, Calenzano mette a disposizione ai suoi cittadini, a quelli dei comuni limitrofi e a tutti coloro che si vorranno vaccinare in questi spazi, la concreta possibilità di accedere al vaccino ‘in prossimità”. Ad affermarlo, in una nota, i gruppi di maggioranza del consiglio comunale PD di Calenzano e Calenzano Futura.

“Come gruppo di maggioranza riteniamo che quella dell’amministrazione sia stata una scelta importante e coraggiosa per lo sforzo organizzativo e logistico che ha comportato fin ora. Scelta che i gruppi di maggioranza hanno sostenuto e condiviso portando alla discussione del Consiglio Comunale e approvando atti importanti.- prosegue la nota – Ciò testimonia ancora una volta la vicinanza dell’Amministrazione ai cittadini di Calenzano e ai loro bisogni in un una fase delicata che auspichiamo ci porti fuori dal tunnel della pandemia. Desideriamo inoltre ringraziare tutte le Associazioni di volontariato, si sono spese e si spenderanno per fornire l’importante numero di volontari necessario a gestire correttamente le operazioni di vaccinazione. Senza di loro e il loro fondamentale contributo, a Calenzano come in Toscana, non sarebbe stato possibile mettere in piedi e gestire gli hub vaccinali”.