I 100 anni del Cinema Castello

SESTO FIORENTINO – Il cinema Castello compie 100 anni. La sua apertura è avvenuta, infatti, nel 1925 e da sempre il cinema fa parte integrante del Circolo di Castello. Il circolo ha sempre gestito il cinema in autonomia e continuità con i suoi soci e volontari, dal 1945 fino ad oggi. La storia del Circolo è ancora più antica: il primo nucleo fondativo risale al 1860 come “Società di Incoraggiamento fra gli operai di Castello”, diventata in seguito Società di Mutuo Soccorso. Nel 1875 venne fondato il teatro (che compie perciò 150 anni), che nel 1925 divenne cinema-teatro, occupato pochi anni dopo dai fascisti. Dopo la Liberazione la Casa del Popolo ritornò in possesso dei suoi locali. Il Cinema Castello da oltre trent’anni effettua una programmazione rigorosamente di qualità, arricchita da rassegne e monografie. Si propone di festeggiare l’evento del centenario con rassegne di film, anteprime, incontri con gli autori, l’allestimento di una mostra. In questo ambito, gli eventi clou delle manifestazioni saranno un paio di rassegne e una serie di eventi con ospiti, oltre alla realizzazione di un documentario sulla storia del circolo e del cinema di Castello, girato da Leandro Giribaldi, a cura dell’associazione Tourbillon e che verrà ultimato e presentato nel 2026. La rassegna clou della manifestazione sarà dedicata a Wim Wenders con la proiezione di ben 15 suoi film, da settembre a dicembre, a partire dai primi titoli cult come Prima del calcio di rigore, Alice nelle città, Nel corso del tempo, L’amico americano.

Un’altra breve ma importante rassegna sarà dedicata in ottobre a Mario Brenta, un regista schivo e appartato, uno sguardo originale nel cinema italiano, fra Olmi e Bresson, quattro film dagli anni Settanta con il suo film di esordio Vermisat del 1974 fino all’ultimo documentario Dietro la porta del 2023. Brenta sarà ospite del cinema insieme a Karine de Villiers il 25 ottobre. Altri ospiti saranno: il regista fiorentino Fabrizio Guarducci che il 10 ottobre presenterà in anteprima fiorentina il suo film Anemos; il regista Daniele Luchetti che incontrerà il pubblico il 15 novembre quando presenteremo i suoi film La scuola in versione restaurata e l’ultimo Confidenza; l’attrice Angela Finocchiaro, il costumista Massimo Cantini Parrini, nativo del quartiere di Castello, in date da definire fra novembre e dicembre. Una chicca della rassegna per celebrare degnamente il centenario è costituita da una rassegna di alcuni film del 1925. In una sorta di anteprima estiva La febbre dell’oro di Chaplin ha infatti aperto la stagione dell’arena all’aperto il 14 giugno, mentre La corazzata Potemkin di Ejzenstejn l’ha chiusa il 7 settembre. Tutti gli eventi si concluderanno infatti (eccetto il documentario) il 27 dicembre con la proiezione di un film di Buster Keaton, sempre del 1925, con l’accompagnamento di una piccola orchestra dal vivo, con musica composta ed eseguita dal maestro Marco Bucci.