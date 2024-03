I cambiamenti del clima: incontro con Lamma, CAI e Consorzio di Bonifica al Centro Berti

SESTO FIORENTINO – Il clima i suoi mutamenti e le conseguenze sull’ambiente e sugli spazi urbani. Sarà questo l’argomento in programma martedì 12 marzo alle 21 al Centro Espositivo Berti di via Bernini che ha coinvolto gli esperti del Consorzio LaMMA, del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e della Sezione CAI di Sesto Fiorentino. Dalle […]

SESTO FIORENTINO – Il clima i suoi mutamenti e le conseguenze sull’ambiente e sugli spazi urbani. Sarà questo l’argomento in programma martedì 12 marzo alle 21 al Centro Espositivo Berti di via Bernini che ha coinvolto gli esperti del Consorzio LaMMA, del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e della Sezione CAI di Sesto Fiorentino. Dalle modalità delle previsioni meteo e degli stati di allerta, fino alle ripercussioni sul nostro territorio di fenomeni climatici intensi: di questo e di altro si parlerà nella serata promossa dal Servizio comunale di Protezione Civile Sesto Fiorentino, nell’ambito delle iniziative di Unicoop Firenze (Sezione Soci Sesto F.no-Calenzano).

Le mutazioni del clima, riconducibili a un motivo o a un altro, sono un dato di fatto. Il Comune di Sesto Fiorentino ne è interessato, sul fronte ambientale, su due aree ben diverse: Monte Morello e la Piana. Le quali sono però strettamente collegate tra loro se non altro dal punto di vista idrogeologico. Che tra di esse ci sia “nel mezzo” la città non deve infatti far dimenticare che l’acqua, proveniente dai torrenti e dalle falde di Monte Morello, viene incanalata nella Piana in un complesso reticolo di canali. Ed è proprio su Morello che, naturalmente, sarà incentrato l’intervento del CAI durante l’incontro, al quale daranno un contributo le altre associazioni che svolgono servizio sul nostro territorio, come Legambiente che gestisce il parco della Piana, e La Racchetta. Il sostegno del CAI a questo tipo di iniziative, aperte ai cittadini, segue le indicazioni puntualizzate nel recente 101° Congresso Nazionale, dedicato appunto a “La montagna nell’era del cambiamento climatico”. L’incontro ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco. Ingresso libero fino al raggiungimento dei posti disponibili in sala.