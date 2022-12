I Cavalieri Union battono il Perugia e concludono il 2022 nel migliore dei modi

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il 2022 dei Cavalieri Union termina nel migliore dei modi. I ragazzi allenati da coach Chiesa hanno vinto infatti l’ultima sfida dell’anno sul campo di Perugia, dove hanno battuto la squadra umbra per 20-11. Quattro punti preziosi che consentono di andare alla pausa natalizia con un bilancio rassicurante e di concentrarsi sul big match di domenica 22 gennaio con il Capitolina. La squadra del Prato Sesto è stata brava a girare la partita a suo favore dopo un primo tempo equilibrato. Il Perugia ha terminato la prima frazione in vantaggio sul 6-3, dimostrandosi come da previsioni della vigilia un avversario ostico. Poi nel secondo tempo l’inerzia della gara si è spostata sugli ospiti, anche grazie alla meta di Morelli che ha rotto gli indugi. L’allungo di Mardegan (intervallato dalla meta del Perugia da parte di Lucenti) e un’altra segnatura di Morelli hanno incanalato le sorti dell’incontro fino al risultato definitivo di 20-11.

“Sono sicuramente contento per i ragazzi – ha detto coach Chiesa – che hanno chiuso al meglio un 2022 molto positivo. Questi ultimi 80 minuti ci hanno dato delle indicazioni sia positive che negative e insieme allo staff ne faremo tesoro per lavorare al meglio nelle prossime settimane. Può esserci un po’ di rammarico per non aver preso il bonus offensivo, ma sappiamo che per puntare ai play off dobbiamo focalizzarci sulle vittorie negli scontri diretti. Sapevamo che Perugia poteva essere un campo difficile, anche se noi ci abbiamo messo del nostro, perché soprattutto in attacco abbiamo sprecato tanto. Sono comunque contento del modo in cui i ragazzi hanno reagito nei momenti più difficili. Queste vittorie sono importanti e aggiungono un ulteriore tassello al nostro percorso di crescita”.