I Cavalieri Union concludono fra gli applausi l’avventura nei play-off 

PRATO/SESTO FIORENTINO – Al termine di 80 minuti divertenti e vibranti i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto hanno ceduto al Rangers Rugby Vicenza per 38-29 e hanno chiuso ufficialmente l’avventura play-off e di conseguenza la stagione 2022/2023. La squadra veneta è stata brava a capitalizzare le occasioni in suo possesso e a gestire il vantaggio accumulato nel match di andata (vittoria per 38-22 a Prato e relativi 5 punti in classifica), ma i Cavalieri Union possono essere orgogliosi grazie alla grinta evidenziata in un match che li ha visti protagonisti per 80 minuti.

Lo staff ha lavorato molto bene sugli aspetti difensivi e per lunga parte dell’incontro i ball carrier vicentini sono stati ben arginati dai duri placcaggi di Puglia e compagni. Oltre a questa rinnovata efficacia difensiva, è emersa anche una ottima vena offensiva, con il pacchetto di mischia che è riuscito a fare la voce grossa in molteplici occasioni. A condurre gli avanti ci ha pensato Lorenzo Giovanchelli, che a 37 anni ha offerto una prestazione di grande consistenza, arricchita da 3 mete. Insieme a lui è arrivata tutta l’energia dei giocatori più giovani, sempre alla ricerca delle opportunità per segnare e molto pericolosi palla in mano.

Il match è terminato con la quota ragguardevole di 11 mete complessive, a testimonianza della voglia di affrontarsi a viso aperto da parte di tutti i 46 giocatori utilizzati. Resta l’amaro in bocca per non aver portato a casa una partita alla portata, ma la consapevolezza di aver affrontato il match di ritorno con la giusta intraprendenza rimane intatta.