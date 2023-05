I Cavalieri Union verso i play-off. Il presidente Fusi “carica” l’ambiente

PRATO/SESTO FIORENTINO – Quando mancano 5 giorni alla semifinale di andata dei play-off promozione del campionato di serie A, è il presidente dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, a caricare l’ambiente tracciando un bilancio stagionale ricco di spunti. I Cavalieri Union giocheranno domenica 21 maggio alle 15.30 con i Rangers Rugby Vicenza, squadra vincitrice del girone 2 che arriverà al Chersoni per cercare al pari del sodalizio del Prato Sesto di conquistare la finalissima di Parma del 4 giugno. “Siamo dentro una settimana importante, che i nostri ragazzi hanno conquistato meritatamente, – ha detto il presidente Fusi – credo che la sfida di Roma con il Capitolina abbia riacceso la passione di un’intera comunità e mi auguro che la stessa voglia di stare accanto alla squadra venga replicata domenica. Ne abbiamo bisogno, soprattutto perché in campo vanno i ragazzi del territorio, i rappresentanti finali di un movimento ampio che è vivo e ha voglia di tornare ad entusiasmarsi”.

Il match con Vicenza si preannuncia duro e al contempo stimolante. Sarà giocato nel campo di casa, un vero e proprio fortino dove nella stagione corrente ha vinto solo la Lazio. A fare la differenza potrebbe essere l’atmosfera creata dai tanti appassionati attesi sulle tribune del Chersoni: “Credo che i tifosi del rugby di Prato come quelli di Sesto Fiorentino siano tanti e calorosi. Siamo reduci da un biennio durissimo, contraddistinto dall’emergenza sanitaria e da un mutamento delle abitudini che ha inevitabilmente toccato anche il nostro sport. Ora però c’è l’opportunità di vivere in prima fila le vibrazioni uniche della palla ovale, di sostenere un gruppo coeso che ha raggiunto un risultato storico. Nei 13 anni di attività dei Cavalieri Union questa è la prima semifinale promozione che affrontiamo e dobbiamo essere orgogliosi perché l’abbiamo raggiunta con le nostre forze. L’auspicio è che chi ci segue capisca la portata dell’evento e riesca a incitare i 23 giocatori che vanno in campo”.

La strada per la promozione in Top 10 (futuro Top 9) è ancora lunga e niente affatto scontata. Il Presidente Fusi però è piuttosto chiaro sugli obiettivi futuri… “Siamo ai play-off per fare il meglio possibile. È abbastanza palese che vincere piace a tutti, ma dobbiamo essere sereni e cercare di far vivere il gusto di questi appuntamenti a tutto il club con grande positività, senza avere l’ossessione di raggiungere la categoria superiore subito e ad ogni costo. Stiamo seguendo un progetto che è fatto di piccoli passi, perché sono convinto che per crescere sia necessario considerare i Cavalieri Union nel loro complesso. E allora diventa strategica una crescita armonica della struttura dirigenziale, sportiva e commerciale. Tutti elementi su cui lavoriamo in staff, giorno dopo giorno. Per questo ringrazio Alberto Chiesa e l’intero organigramma tecnico da lui coordinato che sta facendo tantissimo per allenare i ragazzi nel miglior modo possibile. Le categorie juniores, che giocano bene e crescono, ci fanno ben sperare: proprio sul settore giovanile dovrà poggiarsi il nostro avvenire”.

Infine un messaggio alle istituzioni locali e agli sponsor: “Arrivati al termine di una stagione così appassionante mi sento di ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini. Faccio riferimento all’amministrazione comunale, al comitato regionale toscano, ma anche agli sponsor che credono in noi e ci aiutano a portare avanti un’attività complessa che conta centinaia di persone. Da parte nostra c’è tutta la volontà di dare risalto al territorio e ai brand attraverso le emozioni generate sul campo dai nostri atleti”.