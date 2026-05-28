I diritti conquistati: le iniziative a Lastra a Signa in occasione della festa della Repubblica 

LASTRA A SIGNA – Sono due le iniziative promosse dal Comune di Lastra a Signa in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana. Il prossimo giovedì 4 giugno alle 17.30, in sala consiliare, si terrà la consegna delle copie della Costituzione ai cittadini che hanno compiuto e che compiranno 18 anni nel 2026. L’iniziativa sarà aperta […]

LASTRA A SIGNA – Sono due le iniziative promosse dal Comune di Lastra a Signa in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana. Il prossimo giovedì 4 giugno alle 17.30, in sala consiliare, si terrà la consegna delle copie della Costituzione ai cittadini che hanno compiuto e che compiranno 18 anni nel 2026. L’iniziativa sarà aperta dai saluti del sindaco Emanuele Caporaso e successivamente interverrà il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana Bernard Dika.

Il giorno successivo, il 5 giugno, alle 17.30, sempre in sala consiliare, si svolgerà invece un evento sull’80° anniversario del voto alle donne in collaborazione con la sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa, che sta portando avanti da tempo una ricerca sulle prime consigliere elette nel Comune di Lastra a Signa, attingendo da documenti e immagini di manifesti conservati negli archivi storici. Il frutto della ricerca sarà presentato in occasione dell’iniziativa, anche attraverso una mostra a tema. Nel corso del pomeriggio interverrà il vicesindaco Annamaria Di Giovanni per i saluti d’apertura. Successivamente prenderanno la parola Francesca Tozzi, assessore alle pari opportunità, Cristina Lentini della sezione Anpi Bruno Terzani e infine racconteranno le loro testimonianze dirette Laura Bagni, consigliera eletta nel Comune di Lastra a Signa nel 1956, e Anna Maria Carbonell, nipote di Angiola Pantenani, prima consigliera eletta nel Comune di Lastra a Signa nel 1946. Sono state invitate a partecipare all’evento tutte le consigliere elette e gli assessori donna nominati nel Comune di Lastra a Signa dal 1946 al 2024.

“Saranno due giornate importanti – ha dichiarato il sindaco Emanuele Caporaso-: consegneremo la Costituzione ai giovani lastrigiani che compiono diciottanni celebrando così il loro ingresso nella cittadinanza attiva, con l’augurio che questo testo li guidi nella consapevolezza dei loro diritti ma anche dei doveri per costruire e contribuire ad una società più democratica e giusta. Nella seconda iniziativa ricorderemo anche gli 80 anni del voto alle donne: un anniversario che ha cambiato per sempre il volto della nostra democrazia e che ci farà riflettere su quanto i diritti di cui godiamo oggi non sono scontati ma il frutto di lotte e sacrifici di chi ci ha preceduto. Infine racconteremo, grazie alla ricerca storica di Anpi, chi furono le nostre prime elette nella storia, ospitando anche alcune testimonianze dirette di chi è stato protagonista e ha vissuto quel periodo”.