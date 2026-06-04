“I giovedì della cura”, Comune e cittadini si occupano del territorio

CALENZANO – Prendersi cura del territorio, del proprio comune, del verde dei giardini pubblici, degli spazi comuni, della propria città: è questo il senso di “I giovedì della cura” una serie di appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale di Calenzano il cui obiettivo è quello di rendere partecipe ogni cittadino alla vita della propria città partendo proprio […]

CALENZANO – Prendersi cura del territorio, del proprio comune, del verde dei giardini pubblici, degli spazi comuni, della propria città: è questo il senso di “I giovedì della cura” una serie di appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale di Calenzano il cui obiettivo è quello di rendere partecipe ogni cittadino alla vita della propria città partendo proprio dalla cura di quest’ultima. A partire dall’11 giugno fino al 30 luglio sono in calendario “i Giovedì della cura”: ogni giovedì mattina (8,30-12,30) il sindaco e gli assessori danno appuntamento ai cittadini in centro e nelle frazioni per attività pratiche, come sistemare una panchina o ripulire un’area verde.

“Abbiamo pensato a questa iniziativa – commenta il sindaco Giuseppe Carovani – per prenderci cura insieme degli spazi pubblici e stimolare la nascita dei Patti di Collaborazione, lo strumento partecipativo per la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni materiali (come edifici, aree verdi) e immateriali (progetti educativi, culturali e sociali). Queste giornate, che chiaramente non intendono sostituirsi all’attività ordinaria di manutenzione dell’Ente comunale, non hanno come scopo solo quello di sistemare una panchina o raccogliere i rifiuti lasciati lungo l’argine del torrente, ma soprattutto quello di condividere del tempo nel prendersi cura insieme dei nostri spazi cittadini, sviluppando un senso di appartenenza e di rispetto”.

Questo il calendario: 11 giugno al Molino (ritrovo alla piazza all’intersezione tra via Dietro Poggio e via delle Scuderie); 18 giugno a Settimello (piazza Primo maggio); 25 giugno in centro a Calenzano (piazza della Resistenza); 2 luglio a Carraia (piazza Unità d’Italia); 9 luglio a La Fogliaia (giardini del Pino); 16 luglio a Legri (parrocchia di San Severo); 23 luglio al Nome di Gesù (parco di via del Molino); 30 luglio alle Croci (area giochi in Via Poggio del Tesoro). Sui canali social del Comune si potranno trovare altre informazioni.