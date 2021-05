I lettori della Libreria Rinascita premiano le storie locali: “Tutto quello… su Sesto” e “Sesto una bella storia”. Grazie!

SESTO FIORENTINO – Non amo molto farmi fotografare, venti anni fa non l’avrei mai detto, ma con il tempo che passa preferisco restare con i ricordi, però ieri pomeriggio alla Libreria Rinascita ho partecipato ben volentieri ad una foto di gruppo con Francesca Albano della Libreria, con l’editore di Apice Libri Stefano Rolle e con […]

SESTO FIORENTINO – Non amo molto farmi fotografare, venti anni fa non l’avrei mai detto, ma con il tempo che passa preferisco restare con i ricordi, però ieri pomeriggio alla Libreria Rinascita ho partecipato ben volentieri ad una foto di gruppo con Francesca Albano della Libreria, con l’editore di Apice Libri Stefano Rolle e con Daniele Niccoli. L’occasione è stato l’andamento positivo delle vendite dei due libri di storia locale “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto” scritto da me insieme a Francesca Gambacciani e Sesto una bella storia” di Daniele Niccoli. I due volumi sono “testa a testa” nelle vendite, un pò come Coppi e Bartali sui pedali. A qualche anno dalla pubblicazione continuano a piacere ai sestesi e questo è ciò che mi rende felice.

Quando Francesca ed io abbiamo deciso di scrivere “Tutto quello ce avreste sempre voluto sapere su… Sesto” (con un titolo che già è un programma) lo abbiamo fatto per mantenere vivo il ricordo della storia locale, magari minore, magari semplice, magari divertente, storia raccontata su Piananotizie da Daniele Calieri. Lo abbiamo fatto perchè anche attraverso ricordi e immagini, racconti (a volte ammorbiditi dal passare del tempo) non si perde la memoria, non si perde l’amore per la propria città. Dico spesso “non c’è una sola versione del prosciutto di Maino, ma ce ne sono tante come tanti sono i ricordi dei sestesi e ciascuna ha una verità”. Sono contenta che i due libri dedicati alla storia locale siano apprezzati dai lettori, a loro il mio sentito ringraziamento.