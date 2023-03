I Liberaldemocratici Italiani a fianco di Montelatici. Cerretelli: “Ha tutte le carte in regola per rappresentare il futuro”

CAMPI BISENZIO – Si arricchisce il ventaglio di proposte elettorali per le prossime elezioni a Campi Bisenzio. L’annuncio è arrivato ieri, dopo un incontro con il candidato sindaco Antonio Montelatici (Fratelli d’Italia e Campi Domani) a cui ha preso parte, tra gli altri, il coordinatore regionale della Toscana dei Liberaldemocratici Italiani, Carla Ceretelli. Montelatici, dopo avere espresso la volontà di allargare la coalizione a suo sostegno, ha ricevuto la piena disponibilità da parte dei Liberaldemocratici Italiani a sostenerlo alle prossime elezioni amministrative, “sulla scorta di un programma serio, – si legge in una nota – che non sia un “libro dei sogni” ma un vademecum di proposte concrete, che tengano conto dei reali bisogni dei cittadini e del territorio”.

“Campi – ha detto Cerretelli – viveva e vive una stagione difficile, incalzata da numerose problematiche. É necessario mettere in campo la nostra azione politica, non come mera opportunità ma con il serio intento di avviare un progetto complessivo di sviluppo che trasformi l’esistente in risorse, in modo da poter efficacemente e concretamente, nel più breve tempo possibile, dare quelle risposte al territorio che solo la politica può dare. Montelatici ha tutte le carte in regola per rappresentare il futuro che Campi Bisenzio merita e saprà certo farsi garante e promotore dei valori della tradizione Liberaledemocratica”.