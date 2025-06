“I nuovi tracciati Terna: facciamo il punto”, incontro con il sindaco Carovani

CALENZANO – “I nuovi tracciati Terna: facciamo il punto” è il tema di un incontro pubblico con il sindaco Giuseppe Carovani per rispondere alle domande e ai dubbi dei cittadini in merito ai lavori per la razionalizzazione della rete di distribuzione elettrica sul nostro territorio. Organizzatore della serata, che si terrà il 24 giugno alle […]

CALENZANO – “I nuovi tracciati Terna: facciamo il punto” è il tema di un incontro pubblico con il sindaco Giuseppe Carovani per rispondere alle domande e ai dubbi dei cittadini in merito ai lavori per la razionalizzazione della rete di distribuzione elettrica sul nostro territorio. Organizzatore della serata, che si terrà il 24 giugno alle 21.15 ai giardini di via Faggi, è Sinistra per Calenzano. “In particolare, – spiega Sinistra per Calenzano – gli interventi già avviati sul territorio di Calenzano comprendono la demolizione di due vecchie linee aeree – per sostituirle con due linee interrate, rispettivamente di 3 e 5 chilometri – e la sostituzione di altre due linee aeree con un’unica linea realizzata con piloni più alti, allontanandola così dalle abitazioni e riducendo l’impatto elettromagnetico. I lavori, cominciati a marzo 2022, furono concordati tramite un protocollo d’intesa risalente al 2006, e rientrano nelle opere per la realizzazione della linea elettrica “Colunga-Calenzano” a cura di Terna, per rafforzare la rete e ottimizzare i flussi di potenza sul sistema di trasmissione, ridurre il rischio di disalimentazioni, aumentare la resilienza agli eventi estremi e garantire una maggiore sostenibilità ambientale”.