I protagonisti di Amici24 a I Gigli: si comincia con TrigNo

CAMPI BiSENZIO – Dal palco televisivo di Amici24 a quello del centro commerciale I Gigli: nel mese di giugno arrivano per un meet&greet, un incontro, una foto e un saluto, i protagonisti della fortunata trasmissione di Mediaset che ha promosso negli anni numerosi artisti. Ad aprire gli incontri ci sarà il 4 giugno alle 17.30 TrigNo, nome d’arte di Pietro Bagnodentro, vincitore della categoria canto di Amici24. Il cantante di Asti, dove è nato 23 anni fa, incontrerà i propri fan per firmare le copie del suo album “A un passo da me”, in Corte Lunga. Da Amici24 arriveranno anche Nicolò Filippucci, il diciannovenne perugino, finalista nella categoria cantanti: sarà a I Gigli il 18 giugno dalle 17 in Corte Lunga per incontrare i fan, mentre la seconda classificata nella categoria canto, Antonia Nacci, 20 anni di Napoli, sarà al centro commerciale per un meet&greet il 19 giugno dalle 18, sempre in Corte Lunga. Per partecipare agli eventi sarà necessario scaricare l’apposito coupon presente sull’app gratuita del Centro commerciale GigliPass.