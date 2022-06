I rifiuti ma anche il Parco della Piana: a San Donnino nuovo appuntamento con la campagna di ascolto del Pd

CAMPI BISENZIO – Sarà l’ambiente, in tutte le sue declinazioni, il protagonista della terza tappa del percorso di ascolto e partecipazione del Partito Democratico di Campi. Il nuovo appuntamento, in programma per venerdì 10 giugno alle 18 presso la Casa del popolo di San Donnino, si chiamerà “Più verde” e sarà l’occasione per approfondire le […]

CAMPI BISENZIO – Sarà l’ambiente, in tutte le sue declinazioni, il protagonista della terza tappa del percorso di ascolto e partecipazione del Partito Democratico di Campi. Il nuovo appuntamento, in programma per venerdì 10 giugno alle 18 presso la Casa del popolo di San Donnino, si chiamerà “Più verde” e sarà l’occasione per approfondire le tematiche ambientali da diversi punti di vista: si parlerà quindi di Parco della Piana, forestazione, ma anche di sostenibilità ed energie rinnovabili. Questo senza tralasciare il tema dei rifiuti: spazio quindi al confronto anche su raccolta differenziata ed economia circolare. Parlando di ambiente poi il discorso si allargherà anche su come vivere gli spazi verdi, dallo sport alle piste ciclabili. Come per i precedenti incontri anche questo prevede una parte di esposizione su quanto è stato fatto e programmato in questi anni e una di confronto vero e proprio ai tavoli con i cittadini che parteciperanno. Ospite della serata sarà l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni. Durante l’iniziativa sarà possibile gustare un aperitivo a offerta libera preparato dai volontari del circolo. Il percorso di “Più Campi” si concluderà poi con l’appuntamento finale, “Più futuro”, previsto per martedì 21 alle 21.30 al circolo Arci Dino Manetti in occasione della serata inaugurale della Festa de l’Unità.

Francesco Montella