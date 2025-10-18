I Runner Basket Sestese a caccia dell’impresa contro l’Asciano. Domenica 19 alle 18.30 al Palasport

SESTO FIORENTINO – Terza giornata di campionato di basket regionale DR1 per i Runner Basket Sestese. Appuntamento domani, domenica 19 ottobre, alle 18.30 fra le mura amiche del Palazzetto dello sport del viale Machiavelli per la gara che vedrà contrapposta la formazione dell’Asciano. “La squadra ospite – dicono dalla società sestese – è molto forte e ha il favore del pronostico, gli atleti della Runner Basket Sestese si stanno preparando al meglio per vincere la partita. Ad accompagnare gli atleti in campo ci saranno i bambini del minibasket Sestese del 2015. Si prospetta un bello spettacolo per tutti, con la partecipazione di molte famiglie. E’ un evento ideale per divertirsi la domenica pomeriggio prima di rientrare a casa per cena”.