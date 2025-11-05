“I sabati dell’acqua” alla Biblioteca CiviCa

CALENZANO – Alla Biblioteca CiviCa tornano “I sabati dell’acqua” una serie di incontri realizzati con il sostegno di Publiacqua e in collaborazione con l’associazione La Tartaruga. Tutte le iniziative saranno alle ore 16 in sala polivalente. Il primo appuntamento è sabato 15 novembre. In occasione della Festa dell’albero, che si celebra ogni 21 novembre, sarà […]

CALENZANO – Alla Biblioteca CiviCa tornano “I sabati dell’acqua” una serie di incontri realizzati con il sostegno di Publiacqua e in collaborazione con l’associazione La Tartaruga. Tutte le iniziative saranno alle ore 16 in sala polivalente. Il primo appuntamento è sabato 15 novembre. In occasione della Festa dell’albero, che si celebra ogni 21 novembre, sarà organizzato un laboratorio per parlare di consumo di acqua e di regole per non sprecarla, realizzando un albero con foglie di varie specie; età consigliata 6 – 10 anni. Si prosegue sabato 13 dicembre con “La magia dei cristalli d’acqua”: ispirati dalle teorie di Masaru Emoto si rifletterà sull’importanza di questa preziosa risorsa (età 6 – 8 anni). Il 17 gennaio laboratorio ed esperimenti per bambine e bambini tra i 6 e i 10 anni con un viaggio alla scoperta dei microrganismi attraverso piccoli esperimenti e l’uso di un particolare microscopio fai da te; a seguire delle speciali maschere di carnevale. Sabato 14 febbraio spazio alle storie di sorgenti e di fonti di montagna, guidati dalla mascotte Ghiaccetto, con un laboratorio creativo di kamishibai, utilizzando materiale di riciclo (età 3 – 5 anni). La conclusione del programma sarà sabato 28 marzo, con un evento finale aperto a tutti, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria, visti i posti limitati. Prenotazioni al numero 0558833421 oppure e-mail biblioteca@comune.calenzano.fi.it. In occasione dei laboratori verranno consegnati gratuitamente ai partecipanti alcuni gadget realizzati da Publiacqua.