I segreti archeologici locali nel libro di Marco Giachetti

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 3 dicembre alle 17.30 alla libreria Rinascita ci sarà un incontro con Marco Giachetti per la presentazione del suo libro “Archeologia e storia tra Sesto Fiorentino, Firenze e Prato”, appena pubblicato da «apice libri». Giachetti si occupa da oltre cinquant’anni di volontariato archeologico ed è impegnato nella Pro Loco di Sesto. […]

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 3 dicembre alle 17.30 alla libreria Rinascita ci sarà un incontro con Marco Giachetti per la presentazione del suo libro “Archeologia e storia tra Sesto Fiorentino, Firenze e Prato”, appena pubblicato da «apice libri». Giachetti si occupa da oltre cinquant’anni di volontariato archeologico ed è impegnato nella Pro Loco di Sesto. Nel suo libro presenta novità importanti anche su monumenti già noti, numerose sono le curiosità e le notizie sconosciute ai più: dai reperti villanoviani nella zona della Querciola a quelli etruschi di via dell’Olmicino e via Sarri, dalla stele di Camporella alla tomba scomparsa di villa Solaria. Cantieri, scavi, sopralluoghi, ruberie, intrighi e misteri che fanno capire come sotto ogni strada della città ci sia, seppur invisibile, un enorme patrimonio artistico, architettonico, sociale e culturale.