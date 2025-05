I vent’anni del Löwengrube con una serata speciale a favore della Fondazione Cure2Children. Ospite d’onore Giorgio Panariello

CAMPI BISENZIO – Era il 2005 quando, a Limite sull’Arno, apriva le porte per la prima volta un locale che da allora è diventato un punto di riferimento per chi cerca un’autentica esperienza bavarese: il Löwengrube. Oggi, a distanza di due decenni, “vogliamo celebrare questo traguardo – spiegano – con una grande serata di beneficenza”. L’appuntamento è per il prossimo 30 maggio, a partire dalle 19.30, per un evento speciale, dove gusto, musica, divertimento e solidarietà si incontrano in un’unica grande festa. Tutto l’incasso della serata sarà infatti devoluto alla Fondazione Cure2Children Onlus, impegnata nella ricerca e nella cura delle malattie oncologiche pediatriche. Ospite d’onore sarà Giorgio Panariello, noto attore, comico e testimonial della Fondazione Cure2Children, che con la sua sensibilità e il suo impegno sarà presente per testimoniare l’importanza di questa causa. A presentare la serata sarà invece Gianmaria Vassallo, da sempre vicino alle iniziative solidali a favore dell’infanzia. “Festeggiare 20 anni di attività è un onore, poterlo fare aiutando i bambini è un privilegio. Invitiamo tutti a

unirsi a noi per vivere insieme una serata che lascerà il segno, nel cuore e nella vita di chi ne ha più bisogno”, dicono Pietro Nicastro e Monica Fantoni, founder di Löwengrube (per prenotare e donare https://eventi.cure2children.it/).

“Dopo quasi 18 anni di attività nel fundraiser e nella raccolta fondi più in generale – aggiunge Roberto Valerio – è la prima volta che un imprenditore decide di organizzare l’evento e concedere l’intero ricavato senza l’aggravio di un solo euro per la Fondazione Cure2Children. Va da sé che una raccolta fondi di questo tipo potrà finanziare per un intero anno la fornitura di farmaci salvavita per il progetto “oncologia pediatrica in Camerun”. Pietro Nicastro, come noto, è un generoso sostenitore da tempo della fondazione, ma quest’anno ha voluto davvero superare ogni limite. Grazie di vero cuore da parte di tutto il direttivo della fondazione, ma soprattutto dai nostri bambini”.