I Vigili del fuoco recuperano un cane caduto in una tubazione

SESTO FIORENTINO – Salvataggio di un cane, ieri pomeriggio domenica 15 febbraio da parte dei Vigili del fuoco. L’animale, infatti, era rimasto bloccato all’interno di una tubazione in muratura del diametro di 50 centimetri in via Lungo Gavine dove gli uomini del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti nel pomeriggio. Le operazioni non sono state semplici e si sono concluse poco prima delle 21 a conclusione di un complesso intervento per il salvataggio del meticcio, rimasto bloccato a circa 3 metri all’interno di un portavia in muratura. I Vigili del fuoco hanno scavato e rimosso la terra dall’apertura, per proseguire con la rimozione della terra accumulata con le ultime piogge all’interno della tubatura in cemento restringendo ulteriormente lo spazio. Difficili e molto lunghe le operazioni per rimuovere la terra a mano dato gli spazi molto ristretti. Un Vigile del fuoco, il più longilineo della squadra, è entrato all’interno del portavia, avanzando lentamente, rimuovendo terra e detriti, fino a raggiungere il cane che si è fatto prendere tranquillamente. Al termine delle operazioni il cane intrappolato delle ore 15 di ieri pomeriggio è stato consegnato al proprietario in buono stato.