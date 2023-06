I Vigili del fuoco Usar premiati dal Rotary Firenze Nord per il loro intervento in occasione del terremoto in Turchia

FIRENZE – Un attestato di apprezzamento “per avere volontariamente partecipato alla missione di soccorso in Turchia – questa la motivazione – a seguito del tragico terremoto, contribuendo con professionalità e spirito di servizio alle complesse operazioni di ricerca e recupero persone”. È quello che il Rotary Club Firenze Nord ha conferito alla squadra Usar (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco di Firenze in occasione della consegna dei premi per “Il valore del coraggio 2023” giunti alla loro terza edizione. L’evento si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 21 giugno, presso il Distaccamento Firenze Ovest alla presenza del comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Marisa Cesario. “È un’occasione particolare – ha detto il presidente del Rotary Firenze Nord Luigi Fazzini – per ringraziare tutti i Vigili del fuoco per il loro quotidiano e silenzioso operare a favore della comunità”. A ritirare l’attestato erano presenti i componenti del team fiorentino inviato in Turchia all’indomani del tragico terremoto del febbraio scorso. Durante la semplice ma significativa cerimonia, particolare emozione ha destato in tutti i presenti il racconto delle attività di soccorso sotto le macerie dei palazzi crollati e i momenti di trepidazione nelle fasi più critiche nella ricerca di persone sepolte. Visitato e apprezzato alla presenza del Questore di Firenze Maurizio Auriemma il museo curato dal Gruppo storico dei Vigili del fuoco dove sono esposti automezzi e attrezzature che hanno fatto la storia del Corpo.