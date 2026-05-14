“Idee in campo”: il 18 maggio a Carmignano nuovo appuntamento con l’agricoltura della Toscana

CARMIGNANO – Agricoltura toscana protagonista in provincia di Prato. L’appuntamento con “Idee in campo: un percorso di confronto nei territori per l’agricoltura toscana”, organizzato da Anci Toscana in collaborazione con il Comune di Carmignano, è in calendario il 18 maggio alle 14.30 ad Artimino presso il Centro Didattico Polifunzionale. Una giornata di lavoro per continuare il ciclo itinerante di appuntamenti che attraverserà tutte le province della regione, con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo diretto tra istituzioni regionali e locali, associazioni di categoria, distretti, organizzazioni del settore e aziende agricole del territorio. Sarà un’occasione di confronto e di scambio di idee tra istituzioni regionali e locali, mondo scientifico, associazioni di categoria e imprese, per contribuire alla definizione di politiche agricole innovative, capaci di affrontare le sfide future dell’agricoltura toscana. A coordinare i lavori saranno Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, e Alessio Mugnaini sindaco di Montespertoli e delegato alle politiche agricole di Anci Toscana. Interverranno inoltre Carlo Triarico, referente del Distretto biologico del Montalbano, Massimo Iannelli, referente di Slow Food provincia di Prato, e Fabrizio Pratesi del Consorzio vini di Carmignano.

“Carmignano e il territorio pratese rappresentano un contesto in cui agricoltura, paesaggio, salubrità dell’ambiente, agricoltura biologica e qualità delle produzioni sono strettamente intrecciati, – afferma il sindaco Prestanti – ospitare questo appuntamento significa valorizzare un sistema locale che tiene insieme tradizione e innovazione, e che può offrire un contributo importante al confronto regionale”. “Dopo l’evento inaugurale di Montespertoli, il Tavolo Agricoltura di Anci Toscana prosegue il suo percorso nei territori con un ciclo di incontri dedicati alle sfide e alle prospettive future dell’agricoltura toscana, – aggiunge Mugnaini – attraverso tavoli tematici e momenti di approfondimento partecipato. Il confronto si concentrerà su temi come governance territoriale, innovazione, competitività e sostenibilità”.

I contributi e le proposte emersi durante il percorso confluiranno nella prossima Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 2026. Il percorso nasce per approfondire le opportunità offerte dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023–2027 e, allo stesso tempo, raccogliere esigenze, esperienze e priorità che emergono dai diversi contesti rurali della Toscana. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna “Dire e Fare” con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana. Altre tappe in programma riguardano i Comuni della provincia di Livorno (a Suvereto il 12 giugno), quelli della zona grossetana (a Civitella Paganico il 26 giugno). Anche la provincia di Massa al centro il 3 luglio, in occasione dell’incontro a Fivizzano. San Gimignano (Siena) ospiterà quindi l’incontro del 10 luglio. Infine, l’evento a Serravalle Pistoiese il 21 settembre. Qui il programma e il link per iscriversi https://ancitoscana.it/idee-in-campo-un-percorso-di-confronto-nei-territori-per-lagricoltura-toscana-2/.