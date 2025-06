Ieri la festa per i 25 anni del parco dei Renai: da sabato riapre al pubblico la spiaggia attrezzata con oltre 50 ombrelloni 

SIGNA – Si è tenuta ieri la festa per i venticinque anni del parco dei Renai di Signa alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessore all’ambiente Federico La Placa, del consigliere delegato della Città Metropolitana Massimo Fratini, dell’assessore regionale Monia Monni, di Daniele Donnini, presidente della società Isola dei Renai, e Andrea Marzi, presidente della società Progetto Renai. “Era il 2000 quando il primo lotto fu aperto al pubblico, – ha detto il sindaco Fossi – con tante attività che andarono a sostituire una cava abbandonata, trasformando radicalmente l’area. E ora, da sabato prossimo, terminate le lunghe e complesse attività di riqualificazione dopo l’ondata di maltempo del marzo scorso, riaprirà anche lo stabilimento balneare. Ieri abbiamo visitato tutto l’impianto: tutto è tornato a posto con il bar, l’area spogliatoio e oltre cinquanta ombrelloni pronti ad accogliere i bagnanti di tutta l’area metropolitana e non solo”.

“A distanza di 25 anni dall’apertura al pubblico – ha aggiunto l’assessore La Placa – l’amministrazione comunale, insieme alla società di gestione del parco, intende promuovere i risultati ottenuti nonché presentare i nuovi interventi previsti per il futuro. La variante recentemente adottata dal consiglio comunale, infatti, ha previsto l’ampliamento dell’area di sicurezza idraulica nella parte centrale per 8,5 ettari e sono state anche previste nuove opere di rinaturalizzazione, nuovo centro visite, osservatori naturalistici e un percorso pedo ciclabile sulle sponde del lago dal lotto 1 fino alla Viaccia. La firma della nuova convenzione è prevista entro la fine del 2025 e determinerà il passaggio al Comune di Signa di una larga parte delle aree attualmente private, con un prossimo ampliamento dell’area del parco a beneficio dei tanti frequentatori”.

“Siamo orgogliosi di come il parco accoglie i visitatori, – hanno proseguito Andrea Marzi e Daniele Donnini – venticinque anni fa c’era una discarica e rifiuti dovunque. Oggi i Renai sono un modello di collaborazione tra pubblico e privato non solo per la provincia di Firenze. Puntiamo a completare il progetto con la speranza che i Renai siano sempre più un volano per l’economia locale, e un esempio nel sistema metropolitano di parchi collegati da piste ciclabili all’insegna della natura”. Durante l’incontro l’assessore Monni si è soffermata sui lavori in corso per la realizzazione della grande cassa di espansione dei Renai: “Il nuovo ponte è praticamente pronto per essere inaugurato mentre i lavori della cassa di espansione termineranno entro ottobre, si tratta di un’opera fondamentale e strategica sia per il Bisenzio che per l’Arno, capace di aumentare la sicurezza di un’area molto vasta della Piana e portare beneficio anche alla stessa città di Firenze. Tutto questo grazie al Comune di Signa che ha messo a disposizione un’area vastissima, di 195 ettari per garantire a tutti, cittadini ed imprese, la sicurezza in un territorio che va ben oltre i confini comunali”.