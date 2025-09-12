Ignorano l’alt della Polizia locale e fuggono per le strade della città: fermati due ventenni

PRATO – Durante un controllo stradale in via di San Giusto, una Fiat Panda con a bordo due ventenni non si è fermata all’alt intimato da una pattuglia del Reparto Motociclisti della Polizia locale, iniziando una fuga ad alta velocità e in contromano per le vie cittadine. Il veicolo della polizia lo ha inseguito a sirene spiegate: durante la corsa, l’auto ha causato due incidenti in via Ginzburg, uno dei quali ha provocato un ferito, fortunatamente non grave. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, mentre una seconda pattuglia è intervenuta per assistere la persona coinvolta. L’inseguimento si è concluso in via Tobagi, dove i due giovani hanno abbandonato il veicolo tentando di fuggire a piedi, ma sono stati rapidamente bloccati dagli agenti. Il conducente è risultato privo di patente e sanzionato per circa 5.000 euro. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso e porto abusivo d’arma, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico. A bordo dell’auto è stato rinvenuto un modesto quantitativo di hashish, per il quale è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura per entrambi i soggetti.