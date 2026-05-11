Il 23 maggio la visita al Museo archeologico di Gonfienti è “sotto le stelle”

CAMPI BISENZIO – Torna la grande festa dei musei con i tesori del Museo archeologico visitabili al chiaro di luna. In occasione della “Notte dei musei”, il museo resterà aperto in via straordinaria dalle 20 alle 23 al costo simbolico di 1 euro. Si tratta dell’iniziativa promossa dal Ministero della cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Così alle 21 del 23 maggio ci sarà una visita guidata con un’archeologa, su prenotazione fino a esaurimento posti. Ogni bambino, inoltre, riceverà all’ingresso una sorpresa per scoprire i segreti del museo in modo divertente. Informazioni e prenotazioni a info@museogonfienti.it o 055 8959701 in orario di apertura.