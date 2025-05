Il 24 giugno la riapertura del Forte Belvedere con un calendario di eventi tra arte e cultura

FIRENZE – Il Forte Belvedere riapre le sue porte il prossimo 24 giugno, questa volta sotto la gestione di Fondazione MUS.E che proporrà una serie di eventi sulle terrazze della palazzina, compresa la caffetteria e il bookshop. È stata, infatti, affidata a MUS.E, per i prossimi 10 anni, l’organizzazione di eventi culturali diversificati, performance live, eventi di arte pubblica, conferenze, proiezioni cinematografiche e festival in questi spazi. “Il prossimo 24 giugno riapre il Forte Belvedere, e a partire da quest’anno abbiamo pensato ad un rilancio. Per puntare ancora di più sulla vocazione culturale e artistica di questo luogo meraviglioso e amatissimo di Firenze, vogliamo restituirlo ai fiorentini rendendolo sempre più frequentato e in grado di attrarre un pubblico variegato, – ha spiegato l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini – per questo abbiamo deciso di affidare alla Fondazione MUS.E, che è il nostro braccio operativo in house per i musei civici, la gestione diretta per i prossimi 10 anni della parte del Forte Belvedere sulle terrazze, in particolare la caffetteria e il bookshop. MUS.E avrà in affidamento la gestione di questi spazi per organizzarci tante e nuove attività di valorizzazione con manifestazioni culturali e progetti che abbraccino le varie discipline e le varie espressioni artistiche. La Caffetteria sarà fruibile dai visitatori del Forte ma anche dal pubblico più ampio che verrà per gli eventi”. Per il Forte è già stato approvato il progetto iLab Firenze Forma Continua che è un laboratorio esperienziale e interattivo dedicato all’evoluzione urbanistica organizzato dal Servizio Soprintendente Musei Comunali e dal laboratorio congiunto Comune di Firenze e Università di Firenze HeRe_Lab con il supporto di MUS.E che partirà dal 24 giugno prossimo. L’affidamento diretto a MUS.E è stato approvato nel corso dell’ultima giunta con una delibera che stabilisce nel dettaglio l’affidamento del locale caffetteria e degli spazi coperti e aperti sul piano terrazze, oltre ai servizi igienici e al magazzino. Sarà la Fondazione MUS.E a farsi carico dell’allestimento di questi spazi, ad organizzare gli eventi culturali e ad individuare il gestore della caffetteria.

Sara Coseglia