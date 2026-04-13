Il 25 aprile nel centro storico di Lastra a Signa torna il “Mercato dei fiori e del piccolo antiquariato e vintage” 

LASTRA A SIGNA – Il 25 aprile il centro storico di Lastra a Signa, e più precisamente via XXIV Maggio, via Primo Maggio e via Diaz, si animerà con eventi e iniziative grazie al “Mercato dei fiori e del piccolo antiquariato e vintage” dalle 9.30 alle 18. Promosso dal Comune insieme a Confcommercio, è diventato […]

LASTRA A SIGNA – Il 25 aprile il centro storico di Lastra a Signa, e più precisamente via XXIV Maggio, via Primo Maggio e via Diaz, si animerà con eventi e iniziative grazie al “Mercato dei fiori e del piccolo antiquariato e vintage” dalle 9.30 alle 18. Promosso dal Comune insieme a Confcommercio, è diventato ormai un appuntamento fisso che unisce tradizione, creatività e convivialità offrendo un’occasione speciale per vivere il centro tra oggetti d’epoca, artigianato e attività per tutta la famiglia. A tal proposito, sempre in collaborazione con Confcommercio, durante la giornata saranno promossi laboratori e attività collaterali per adulti e bambini. In via Primo Maggio e via xxiv Maggio dalle 11 alle 12 “Coro di canti popolari” con il coro itinerante de Le Arti in Gioco accompagnati da fisarmonica, flauto e chitarra (per tutte le età), dalle 15 alle 16 “Pittura creativa” e “Fotografia emozionale. Diamo forma alle emozioni” con Peter pan star (per bambini dai 6 ai 12 anni) e dalle 16 alle 17 “Carta marmorizzata” con Emanuele Fanfani Legatoria, realizziamo la “carta fiorentina” attraverso la tecnica della marmorizzazione (dai 6 ai 12 anni). I laboratori sono a partecipazione gratuita senza prenotazione. In via Diaz, invece, tonerà la tradizionale rassegna del fiore mentre in via XXIV Maggio dalle 8 alle 12 raduno amatoriale di moto e scooter d’epoca a cura del Moto Club Tartaruga.

“Gli eventi del 25 aprile – ha spiegato l’assessore al commercio e sviluppo economico Mirio Bogani (nella foto) – sono ormai un appuntamento collaudato che negli anni fanno vivere il nostro centro storico in una giornata di festa e indirizzati a cittadini di tutte le età. Allo stesso tempo siamo soddisfatti che vada avanti la collaborazione con Confcommercio con la quale abbiamo un progetto ampio che riguarda anche alcuni appuntamenti estivi in serale. Continuiamo a lavorare con l’obiettivo di animare il centro cittadino con eventi e iniziative che uniscono tradizione e creatività. Sottolineo infine che il 25 aprile, pur essendo una giornata festiva, si terrà ugualmente anche il mercato settimanale in via dello Stadio”.

“Un ringraziamento all”amministrazione comunale per l’opportunità offerta – ha spiegato Valentina La Malfa, delegata Confcommercio sul territorio – giunta al terzo anno, di organizzare eventi per tutta la cittadinanza. Torniamo con i nostri operatori ambulanti ad animare il centro storico, a divertire i più piccoli con i nostri laboratori e partecipiamo ai festeggiamenti del 25 aprile con il coro di canti popolari. Questo è il primo degli appuntamenti previsti per la primavera, in estate torniamo con due mercoledì sera. Il nostro impegno, come associazione di categoria, al fianco degli imprenditori e al servizio della comunità è quello di combattere la desertificazione commerciale e rendere più sicure le nostre città Iniziative come queste stimolano i cittadini a vivere i propri centri storici e i turisti di passaggio ad apprezzare le bellezze del territorio”.