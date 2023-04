LASTRA A SIGNA – Il 25 aprile torna nel centro storico di Lastra a Signa la manifestazione “Fiori e banchi di Primavera”, evento promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro cittadino e creare momenti di socialità e aggregazione. Non mancheranno appuntamenti tradizionali come la “Rassegna del fiore” (banchi e stand con piante e fiori saranno […]

LASTRA A SIGNA – Il 25 aprile torna nel centro storico di Lastra a Signa la manifestazione “Fiori e banchi di Primavera”, evento promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro cittadino e creare momenti di socialità e aggregazione. Non mancheranno appuntamenti tradizionali come la “Rassegna del fiore” (banchi e stand con piante e fiori saranno allestiti in via Diaz a partire dalle 9), il mercatino dell’antiquariato, dedicato a oggetti d’uso e botteghe d’arte, presente per tutta la giornata nelle vie del centro insieme al mercatino arte e ingegno con prodotti artigianali e alimentari. Sempre nel centro storico si terrà il raduno amatoriale di moto e scooter d’epoca a cura del Moto Club Tartaruga (via XXIV Maggio, dalle 8 alle 12) mentre vespe d’epoca si potranno trovare in piazza IV Novembre con lo stand a cura del Vespa Club.

A partire dalle 15.30 nel centro storico animazione, giochi e intrattenimento con Marcello Bianchi. La manifestazione ospiterà inoltre presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio la mostra di grafica e ceramica del Maestro Aldo Sussi “Un viaggio fra le chiese del contado”: più di 200 fra disegni e ceramiche che raccontano le chiese dei Comuni di Lastra a Signa, Signa, Scandicci, Campi Bisenzio e Montelupo Fiorentino che sarà inaugurata il 21 aprile alle 18 e resterà allestita e visitabile fino al 7 maggio (aperture: il 22 e 23 aprile dalle 16 alle 20, il 24 aprile dalle 21 alle 23, il 25 aprile dalle 9 alle 20, il 29,30 e 31 aprile: dalle 16 alle 20, il 1 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20, il 6 e 7 maggio dalle 16 alle 20).