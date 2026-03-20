Il 26 marzo riapre il parco dei tulipani “Wanderandpick”: 13.000 le varietà da raccogliere nel giardino a ridosso delle mura 

LASTRA A SIGNA – Il giardino diffuso dei tulipani, il progetto di architettura paesaggistica denominato “Wanderandpick” e promosso per il quinto anno consecutivo in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (P.A.C.M.E, un’idea di Alessandra Benati), aprirà giovedì 26 marzo nel giardino davanti alle mura in via Brunelleschi. L’inaugurazione partirà con un corteo da piazza Garibaldi (dalle 16.30) al quale parteciperanno le scuole d’infanzia dell’Istituto comprensivo, che hanno eseguito alcuni lavori sul tema, accompagnati dai musicisti e cantastorie Marco e Ilaria del gruppo dei suonatori della “Leggera”. Il corteo terminerà il suo percorso al giardino di via Brunelleschi per il taglio del nastro del parco dei tulipani.

Il giardino sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 e sarà possibile raccogliere i tulipani (contributo di 1 euro a fiore): in tutto sono stati piantati 13.000 bulbi alcuni di varietà antiche e rare che vanno a creare una sequenza di raggi con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente circostante, invitando lo spettatore ad immergersi in questo bellissimo anfiteatro naturale. Il progetto 2026 è un labirinto che si snoda a fianco delle mura esterne restaurate e permetterà aree per passeggiare, conversare, far disegnare i bambini, ospiterà eventi collaterali culturali, di promozione della cultura florovivaistica.

Fra gli obiettivi del progetto, oltre alla creazione di un giardino che possa unire scienza, diletto, arte, ecologia e cura ambientale della persona permettendo la raccolta dei fiori, vi è la promozione dell’innovazione sostenibile e la creatività artistica e culturale oltre al passaggio e trasferimento delle conoscenze finalizzate a garantire un’ampia divulgazione e diffusione sia della ricerca scientifica che della cultura artistica. “Wanderandpick” e l’associazione Tribù della Terra si avvalgono della collaborazione dell’architetto paesaggista Ines Romitti e dell’artista Michelle Kartychak.

Durante i fine settimana di apertura del giardino sarà possibile affacciarsi, grazie all’apertura straordinaria, ad ammirare gli spazi interni dell’edificio storico denominato Cascina Pinucci, oggetto di un importante lavoro di restauro nell’ambito del complessivo intervento di valorizzazione, riqualificazione e restauro dell’antica cinta muraria di Lastra a Signa. Il Centro Commerciale Naturale Lastra Shopping ha ideato l’iniziativa “Prendi i tulipani, ritira la cartolina” con un omaggio da ritirare presso gli esercizi commerciali (fino a esaurimento scorte).

“Con questa nuova edizione – ha spiegato la vicesindaco e assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – valorizziamo lo spazio antistante le mura e la Torre ad angolo denominata Cascina Pinucci, recentemente restaurata, luogo simbolico del nostro territorio. Ricordiamo che il progetto ha anche una forte valenza ambientale ed educativa e invitiamo tutti cittadini e soprattutto i più giovani a visitare il parco e il giardino fiorito creato con i bellissimi tulipani. Quest’anno durante l’inaugurazione avremo una grande partecipazione delle scuole d’infanzia del territorio, grazie alla collaborazione con l’Istituto comprensivo, che presenteranno i lavori realizzati sul tema dell’educazione outdoor”.