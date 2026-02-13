Il 3 agosto scadono tutte le carte d’identità cartacee: come fare per cambiarle

CALENZANO – Dal 3 agosto tutte le carte di identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza, non saranno più valide né per l’espatrio né per il territorio nazionale. Il Comune di Calenzano invita i possessori di carta di identità cartacee, anche con scadenza successiva al 3 agosto 2026, a programmare fin da ora la sostituzione con la nuova carta di identità elettronica (CIE). Ai cittadini ancora in possesso dei documenti cartacei stanno arrivando o arriveranno delle lettere da parte del Comune per invitarli a programmare per tempo la sostituzione. Per agevolare le operazioni, lo Sportello del cittadino del Comune di Calenzano prevede delle aperture straordinarie per i mesi di febbraio e di marzo. L’orario sarà dunque ampliato al pomeriggio nei giorni di lunedì 24 e mercoledì 25 febbraio; lunedì 2, mercoledì 4, venerdì 6, lunedì 9, mercoledì 11, lunedì 16 e mercoledì 25 marzo. Gli appuntamenti si possono prenotare dal sito https://servizi.comune.calenzano.fi.it/appuntamenti o chiamando i numeri 055 8833255-219-222. Informazioni e orari completi dello Sportello sono sul sito istituzionale www.comune.calenzano.fi.it. Si ricorda che il documento non sarà consegnato direttamente dallo sportello comunale, ma stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e spedito all’indirizzo indicato dal richiedente, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta.