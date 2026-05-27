Il 5 per mille al Comune di Campi Bisenzio: un gesto semplice e che sostiene chi ha più bisogno

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno i cittadini potranno devolvere il 5 per mille al proprio Comune di residenza, oltre che a enti del terzo settore. Chi decide di destinare questa quota del proprio Irpef al Comune sceglie di sostenere attività di carattere sociale sul territorio: l’anno sono stati oltre mezzo milione i contribuenti italiani che hanno fatto questa scelta. Nello specifico i fondi derivanti dal 5 per mille verranno destinati dal Comune di Campi Bisenzio a specifiche finalità sociali legate a famiglie in difficoltà, persone anziane, persone con disabilità, minori e cittadini in situazione di fragilità sociale ed economica. La ricaduta sul territorio quindi sarà immediata e mirata su questo tipo di situazioni. Destinare il 5 per mille al Comune è molto semplice, basta firmare nell’apposito spazio il modello per la dichiarazione dei redditi e scegliere il riquadro “Attività sociali svolte dal Comune di residenza”. E’ giusto ricordare che nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta, la quota resterà allo Stato, mentre destinandola al proprio Comune resterà invece a disposizione della comunità locale. Tutto questo, è bene ricordarlo, non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente e non sostituisce l’8 per mille. Per ulteriori informazioni e per consultare i modelli necessari, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.