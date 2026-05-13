CALENZANO – Tutti i cittadini possono decidere di destinare il 5×1000 al Comune di Calenzano con la propria dichiarazione dei redditi. Per scegliere di dare il 5 x mille al Comune, basta mettere la propria firma sul modello per la dichiarazione dei redditi nello spazio dedicato all’interno del riquadro “attività sociali svolte dal Comune di residenza”. Tutti gli anni il ricavato viene destinato totalmente al volontariato solidale raggruppato nel Fondo Unitario, un’associazione senza scopo di lucro costituita da Centro di ascolto interparrocchiale, Fondazione Liliana Magli e associazione Zaccheo. L’obiettivo del Fondo Unitario è quello di supportare i nuclei familiari calenzanesi, in accordo con i servizi sociali, attraverso sostegni economici, assistenza alimentare, rateizzazione bollette, anticipo caparre per affitti. Questo dunque consente di integrare al meglio l’intervento istituzionale dell’Assessorato alle Politiche sociali. Nel 2025 i proventi del 5X1000 sono stati 11.112,96 euro.
Il 5 per mille al Comune viene destinata al volontariato solidale del Fondo Unitario
CALENZANO – Tutti i cittadini possono decidere di destinare il 5×1000 al Comune di Calenzano con la propria dichiarazione dei redditi. Per scegliere di dare il 5 x mille al Comune, basta mettere la propria firma sul modello per la dichiarazione dei redditi nello spazio dedicato all’interno del riquadro “attività sociali svolte dal Comune di […]