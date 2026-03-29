SESTO FIORENTINO -Lunedì 6 aprile 2026 si terrà l’ottantaduesima commemorazione dell’Eccidio del Lunedì di Pasqua.
La cerimonia avrà inizio alle 10,30 con la deposizione delle corone sulle lapidi presso la Casa del Popolo di Pian di San Bartolo, la Stazione di Montorsoli e in piazza della Chiesa di Cercina. Alle 11,15 autorità e cittadini si concentreranno nel piazzale di Ceppeto, dove sarà deposta una corona sulla lapide in memoria del partigiano Giovanni Checcucci. Il corteo raggiungerà quindi il cippo ai caduti del Lunedì di Pasqua. Interverranno l’assessore Damiano Sforzi, il vicepresidente dell’Anpi di Sesto Fiorentino Luca Gerbi e il presidente della sezione Aned di Firenze Lorenzo Tombelli.
Il 6 aprile il ricordo dell’Eccidio del Lunedì di Pasqua
SESTO FIORENTINO -Lunedì 6 aprile 2026 si terrà l’ottantaduesima commemorazione dell’Eccidio del Lunedì di Pasqua.La cerimonia avrà inizio alle 10,30 con la deposizione delle corone sulle lapidi presso la Casa del Popolo di Pian di San Bartolo, la Stazione di Montorsoli e in piazza della Chiesa di Cercina. Alle 11,15 autorità e cittadini si concentreranno […]
SESTO FIORENTINO -Lunedì 6 aprile 2026 si terrà l’ottantaduesima commemorazione dell’Eccidio del Lunedì di Pasqua.