Il 6 luglio torna la Domenica Metropolitana: musei gratis per i residenti della città

FIRENZE – Si rinnova il 6 luglio l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, una giornata dedicata all’arte e alla cultura durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini insieme a Palazzo Medici Riccardi. Non solo ingressi gratuiti ma anche attività e iniziative tematiche organizzate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E. Fra quelle in programma dedicate a famiglie e bambini ci sarà, a Palazzo Vecchio, la Favola della tartaruga con la vela, un racconto per scoprire la storia del famoso simbolo legato al duca Cosimo I, così come la visita animata Vita di corte. A Palazzo Medici Riccardi si terrà, invece, La pratica della scultura, un’attività ispirata alle opere in mostra dello scultore Giovan Battista Foggini, mentre presso il MAD Murate art District sarà proposto Tracce di natura, un atelier artistico ispirato alla poetica della mostra Dissolvenze del duo Simoncini.Tangi. Ad animare gli spazi del Museo Novecento la novità Custodi del verde, un’iniziativa legata alla nuova mostra in corso Halley Mellin. E poi Siamo natura e al Giardino delle Leopoldine da poter visitare all’interno del chiostro del museo. Non mancheranno attività per giovani e adulti con le visite in programma a Palazzo Vecchio e ai suoi percorsi segreti, nonché agli altri musei come Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Complesso di Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Memoriale delle deportazioni, Forte di Belvedere e Museo Stefano Bardini, del quale quest’anno festeggiamo il centenario dall’apertura avvenuta il 3 maggio del 1925. A Palazzo Medici Riccardi sarà, inoltre, eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti della Prefettura, normalmente non aperti al pubblico, in cui sono custodite opere pregiate, fra cui Il matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate visite speciali. Tra i luoghi di interesse anche il Forte Belvedere, dove è stato allestito Firenze Forma Continua Lab, dedicato all’evoluzione urbana della città nella forma di un’installazione-laboratorio, in cui l’apporto del pubblico sarà centrale: qui saranno previste un’attività per famiglie con bambini alle 17 e una visita partecipata per giovani e adulti alle 18.30, dal titolo L’arte del vedere. Inoltre, da giugno a settembre saranno organizzate visite guidate alle torri e alle porte cittadine, domenica sarà la volta di Porta San Frediano con visite, dalle 17 alle 20, ogni mezz’ora (sospese in caso di pioggia).

Sara Coseglia