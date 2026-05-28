SESTO FIORENTINO – Il CAI di Sesto Fiorentino prosegue l’attività con le scuole del territorio. Tra le attività in programma ci sono le escursioni nella Piana e Monte Morello, Trekking dell’accoglienza, orti didattici, osservazione della fauna selvatica tramite fototrappole, percorsi di educazione ambientale e attività di arrampicata indoor hanno caratterizzato un anno di lavoro costruito insieme a scuole, insegnanti e associazioni locali. “Il rapporto tra CAI e scuola non è solo un insieme di progetti, ma un investimento culturale di lungo periodo sulla consapevolezza del territorio e sul senso di appartenenza delle nuove generazioni» – dichiara Pino Baggiani, che all’interno della Sezione CAI Sesto segue le attività del CAI Scuola – Lavorare con le scuole significa contribuire a formare cittadini più attenti, responsabili e capaci di leggere l’ambiente come bene comune”. Tra i progetti ci sono quelli sviluppati con le scuole “Anna Frank”, “Balducci”, “Cavalcanti”, “De Amicis”, il Liceo “Agnoletti”, il Liceo “Piero Calamandrei”, nell’ambito delle iniziative nazionali CAI Scuola, TSMAS ed ERMES.
Il CAI di Sesto prosegue l’attività nelle scuole
SESTO FIORENTINO – Il CAI di Sesto Fiorentino prosegue l’attività con le scuole del territorio. Tra le attività in programma ci sono le escursioni nella Piana e Monte Morello, Trekking dell’accoglienza, orti didattici, osservazione della fauna selvatica tramite fototrappole, percorsi di educazione ambientale e attività di arrampicata indoor hanno caratterizzato un anno di lavoro costruito […]