Il CAI di Sesto prosegue l’attività nelle scuole

SESTO FIORENTINO – Il CAI di Sesto Fiorentino prosegue l’attività con le scuole del territorio. Tra le attività in programma ci sono le escursioni nella Piana e Monte Morello, Trekking dell’accoglienza, orti didattici, osservazione della fauna selvatica tramite fototrappole, percorsi di educazione ambientale e attività di arrampicata indoor hanno caratterizzato un anno di lavoro costruito […]

SESTO FIORENTINO – Il CAI di Sesto Fiorentino prosegue l’attività con le scuole del territorio. Tra le attività in programma ci sono le escursioni nella Piana e Monte Morello, Trekking dell’accoglienza, orti didattici, osservazione della fauna selvatica tramite fototrappole, percorsi di educazione ambientale e attività di arrampicata indoor hanno caratterizzato un anno di lavoro costruito insieme a scuole, insegnanti e associazioni locali. “Il rapporto tra CAI e scuola non è solo un insieme di progetti, ma un investimento culturale di lungo periodo sulla consapevolezza del territorio e sul senso di appartenenza delle nuove generazioni» – dichiara Pino Baggiani, che all’interno della Sezione CAI Sesto segue le attività del CAI Scuola – Lavorare con le scuole significa contribuire a formare cittadini più attenti, responsabili e capaci di leggere l’ambiente come bene comune”. Tra i progetti ci sono quelli sviluppati con le scuole “Anna Frank”, “Balducci”, “Cavalcanti”, “De Amicis”, il Liceo “Agnoletti”, il Liceo “Piero Calamandrei”, nell’ambito delle iniziative nazionali CAI Scuola, TSMAS ed ERMES.