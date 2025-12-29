Il calendario 2026 è dedicato ai sentieri e ai cammini di Calenzano

CALENZANO – Il tradizionale calendario del Comune di Calenzano, realizzato con il contributi gratuito dei fotografi e con alcuni sponsor, è dedicato ogni anno a un tema diverso: stavolta l’amministrazione comunale ha scelto di raccontare i sentieri e i cammini che attraversano Calenzano. I calendari possono essere ritirati al centralino del Municipio e allo Sportello […]

CALENZANO – Il tradizionale calendario del Comune di Calenzano, realizzato con il contributi gratuito dei fotografi e con alcuni sponsor, è dedicato ogni anno a un tema diverso: stavolta l’amministrazione comunale ha scelto di raccontare i sentieri e i cammini che attraversano Calenzano. I calendari possono essere ritirati al centralino del Municipio e allo Sportello del cittadino, alla Biblioteca Civica, alla sede dell’Associazione turistica di Calenzano, alla Casa della Salute, presso le farmacie a Settimello e a Carraia, ai Circoli di Legri e Le Croci (in distribuzione da gennaio).