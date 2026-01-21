Il Cantuccio Day, dal classico al creativo, premia le migliori pasticcerie: vincono La Bussola e Finisterrae

SESTO FIORENTINO – Tipici toscani, gustosi, da consumarsi con il Vin Santo: sono i cantuccini, i biscotti rustici, ma molto buoni che conquistano chiunque se li trovi davanti. Classici o rivisitati i cantuccini sono una certezza per il dessert ed è da questa convinzione che si è tenuta ieri, 20 gennaio, al Gran Caffè la […]

SESTO FIORENTINO – Tipici toscani, gustosi, da consumarsi con il Vin Santo: sono i cantuccini, i biscotti rustici, ma molto buoni che conquistano chiunque se li trovi davanti. Classici o rivisitati i cantuccini sono una certezza per il dessert ed è da questa convinzione che si è tenuta ieri, 20 gennaio, al Gran Caffè la quarta edizione del Cantuccio Day. La competizione dolciaria ha visto quest’anno 2 categorie (classico e creativo) alle quali si sono iscritte 15 pasticcerie e forni ciascuna. La vittoria per la categoria “Cantuccio classico di pasticceria” è andata con 76 punti alla storica Pasticceria Bussola di Scandicci. Al secondo posto con 63 punti Simone Frius – Caffè Patrizia (Campi Bisenzio). Terzi a pari merito lo storico Forno Becagli di Firenze e la Pasticceria Fani di Sesto Fiorentino.

Per la categoria “Cantuccio creativo”è risultato vincitore con 67 punti la Pasticceria Finisterrae di Firenze che ha presentato un biscotto con protagoniste nocciole Igp del Piemonte e arancia candita di Sicilia. Al secondo posto con 40 punti la Pasticceria Ginella di Grassina. Terzo classificato la Pasticceria Come una Volta di Quarrata. Ai primi 3 classificati di ogni categoria targhe da esporre in negozio a cura di Carra distribuzione spa, nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie e main sponsor dell’evento. La giuria, composta da esperti, ha avuto difficoltà a scegliere tra le molte variazioni sul tema, il migliore. In questa categoria sono stati proposti ricette diverse con cioccolato, cioccolato e arancia, pistacchi, noci, nocciole, caramello salato, anice, frutta secca.

Per il Cantuccio classico di pasticceria hanno partecipato: Forno Becagli, Forno Monducci, Pasticceria gelateria Il Barroccino, Pasticceria Finisterrae (Firenze), Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino), Caffè Patrizia (Campi Bisenzio), Pasticceria Delizia (Poggio a Caiano), Pasticceria Come una Volta (Quarrata), Pasticceria Podere Milla (Montale), Pandolce, Pasticceria La Bussola (Scandicci), Pasticceria Bistrot Royal (Montelupo F.no), Panificio Catullo (Certaldo), Pasticceria Le Tentazioni (Vinci), Pasticceria Ginella (Grassina), Home Made Pastry di Cristina Mannelli (Reggello). Per il Cantuccio creativo hanno partecipato: Forno Monducci, Caffè Libertà, Pasticceria Finisterrae (Firenze), Pasticceria Delizia (Poggio a Caiano), Pasticceria Come una Volta (Quarrata), Pasticceria Podere Milla (Montale), Pandolce, Pasticceria Moto Perpetuo (Scandicci), Panificio Catullo (Certaldo), Pasticceria Le Tentazioni (Vinci), Pasticceria Ginella (Grassina), Home Made Pastry di Cristina Mannelli (Reggello).

L’evento, presentato da Maurizio Melani, giornalista, docente di marketing e fondatore di Festival delle Pasticcerie, rientrava nel calendario di Vetrina Toscana: il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Prossimo appuntamento martedì 17 febbraio per la XV edizione del concorso “La miglior schiacciata alla Fiorentina”: il pastry contest più longevo della Toscana e uno dei più antichi d’Italia.