Il Carnevale di San Mauro fa 58: domenica 1 febbraio il primo corso mascherato

SIGNA – Con il primo dei tre corsi in programma, prende il via domenica 1 febbraio l’edizione numero 58 del Carnevale di San Mauro, promosso dalla parrocchia della frazione e dal Comitato Carnevale, con il patrocinio del Comune di Signa. La piazza della chiesa e le strade del paese, quindi, nelle domeniche del 1, 8 e febbraio, torneranno a riempirsi di carri allegorici, coriandoli e stelle filanti. Il programma prevede tre grandi corsi: a ogni appuntamento, a partire dalle 14.30, la sfilata dei carri realizzati dai volontari del comitato, frutto di mesi di lavoro nel “capannone” di San Mauro dove, già fra settembre e ottobre, iniziano i preparativi. I carri partiranno da piazza Aldo Moro per poi proseguire lungo via dei Lavatoi, via del Pozzo Rosso, via Nannucci, piazza Ciampi e via della Chiesa. Oltre ai carri, due trenini a due e tre vagoni accompagneranno bambini e famiglie. I corsi, inoltre, quest’anno saranno animati ulteriormente anche da gruppi in maschera a piedi. In piazza Aldo Moro e piazza Ciampi, durante le sfilate saranno in funzione stand enogastronomici e bancarelle con dolci, coriandoli, maschere e stelle filanti. L’ingresso è gratuito, ma sono gradite offerte per sostenere la manifestazione.

Torna anche quest’anno la “Corrida” (qui sotto tutte le informazioni), sulla falsariga della più famosa condotta da Corrado in passato sugli schermi televisivi e che tornerà ad animare il Teatro Lux dagli anni in cui si alzava il sipario sugli spettacoli messi in scena dal “Gruppo spettacolo San Mauro”: divertimento assicurato e già tanti artisti provetti desiderosi di mettersi in gioco, chi con il canto e chi con il ballo, e di essere “giudicati” dal pubblico presente. Ovviamente sempre con il sorriso.