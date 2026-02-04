Il Carnevale per i piccoli allo store Ikea

SESTO FIORENTINO – Ikea promuove eventi legati al Carnevale per i piccoli visitatori. Da sabato 7 a martedì 17 febbraio nel negozio Ikea saranno organizzati laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l’orso Fabler che coinvolgerà i bambini durante tutti gli appuntamenti. Sabato 14 febbraio/martedì 17 febbraio: “Vieni a trovarci in Maschera & Carnival parade”, una grande festa per tutti i bambini che si presenteranno in maschera in negozio e che avranno la possibilità di mostrare il proprio personaggio in una sfilata a tema. A seguire riceveranno un piccolo omaggio e potranno gustare una merenda gratuita. Da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio: “Laboratorio maschere di carnevale”, all’interno dell’area giochi Småland, i piccoli potranno realizzare la propria maschera di carnevale, utilizzando materiali di recupero. Sabato 7 e domenica 8 febbraio/sabato 14 e domenica e 15 febbraio: “Caccia al tesoro”, un’attività per i bambini con le proprie famiglie che li coinvolgerà nel trovare indizi nascosti che consentiranno di completare una filastrocca in rima a tema Carnevale e ricevere un omaggio finale.