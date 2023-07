Il centro di Signa cambia volto: si parte con la riqualificazione di via Roma. Via ai cantieri il 6 settembre

SIGNA – “E’ un intervento che segna un nuovo, importante passaggio per il nostro Comune e che farà in modo che il centro di Signa sia davvero tutto centro”: parole, queste, del sindaco Giampiero Fossi che, insieme agli assessori Andrea Di Natale e Gabriele Scalini, ha ufficializzato stamani il via ai lavori che cambieranno radicalmente, […]

SIGNA – “E’ un intervento che segna un nuovo, importante passaggio per il nostro Comune e che farà in modo che il centro di Signa sia davvero tutto centro”: parole, queste, del sindaco Giampiero Fossi che, insieme agli assessori Andrea Di Natale e Gabriele Scalini, ha ufficializzato stamani il via ai lavori che cambieranno radicalmente, secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale, il volto di via Roma, nel tratto che dai Capitelloni arriva a via Santelli, ma anche di tutta la parte centrale del Comune. Si parte il prossimo 6 settembre, durata massima sei mesi, anche se l’assessore Di Natale ha ipotizzato che potrebbero già concludersi nel mese di gennaio (seguirà l’inizio dei lavori per la riqualificazione del centro storico fra piazza Cavour e piazza della Repubblica). Con la prima, inevitabile conseguenza che il mercato settimanale del venerdì, a partire da quello dell’8 settembre, sarà spostato nel tratto di strada che va da via del Crocifisso a via Pistelli. “in attesa – ha aggiunto il sindaco Fossi – di tornare nel centro di Signa, perché è lì che il mercato deve stare, magari in una sede più idonea che spero di annunciare entro la fine di questa consiliatura. E per questo stiamo studiando l’acquisizione di nuovi spazi fra via Roma e via Arte della paglia”.

“Siamo consapevoli delle criticità e dei bisogni che presenta il centro di Signa e proprio per questo abbiamo scelto di adottare e sviluppare un progetto che non guardi soltanto al rifacimento di via Roma, ma si inserisca in un disegno generale di ben più ampio respiro, – ha detto il sindaco Fossi – si parla infatti di un intervento che punta al miglioramento urbano e a una maggiore vivibilità del centro cittadino. Abbiamo già sanato alcune “ferite” esistenti, penso alla sistemazione del palazzo comunale e al recupero del Museo civico della paglia, ma la riqualificazione di via Roma ci permetterà di fare un passo in più: sarà un incentivo alla mobilità dolce, si riscontrerà una maggiore vivibilità del centro con agevolazione per le attività commerciali. Una strada che non sarà più soltanto strumento per l’attraversamento viario ma vera e propria protagonista del centro”.

Il cantiere, come già detto in precedenza, sarà aperto il prossimo 6 settembre da via di Porto fino a largo Capitelloni e i lavori porteranno “alla realizzazione di una strada a un solo senso di marcia, – spiegano dal Comune – una pista ciclabile a fianco della carreggiata, nuovi arredi urbani, più posti auto, alberature e verde pubblico. Un progetto che si integra all’interno di un disegno urbano che guarda all’aumento dei servizi e a migliorare le infrastrutture. Quattro, infatti, sono gli interventi che si interesseranno il centro storico di Signa, da realizzarsi grazie ai fondi Pnrr: oltre a via Roma, l’ospedale di comunità in via Ferroni; il rifacimento della ex Gimasa dove attualmente hanno la loro sede la Biblioteca e l’Archivio storico; la pavimentazione e la riqualificazione del centro compreso fra piazza Cavour, viale Mazzini e piazza della Repubblica”.

“Abbiamo lavorato e creduto in questo progetto fin dall’inizio della consiliatura, – ha detto l’assessore Di Natale – si tratta di un grande investimento che porterà vantaggi al commercio, alla fruibilità del paese e al decoro urbano. Un progetto che vuole favorire la fruizione ciclabile e pedonale della zona a vantaggio delle attività commerciali presenti e che sicuramente agevolerà la socialità cittadina. Avremo più posti auto rispetto alla situazione attuale, alberi ai lati della strada, verde urbano e l’inserimento di una parete verde sotto l’Erta di Castello, nuovi marciapiedi e arredi urbani, l’abbattimento delle barriere architettoniche. In più, un forte risanamento acustico: un investimento di 160.000 euro ci permetterà di mettere in posa una miscela speciale adatta alla bassa emissione acustica”.

“A fianco di questo intervento su via Roma, a settembre si avranno anche i lavori alla scuola Alimondo Ciampi di San Mauro per l’adeguamento sismico della struttura, – ha detto l’assessore Scalini – i bambini saranno ricollocati alla Leonardo da Vinci per il prossimo anno scolastico e ci siamo impegnati a garantire pulmini e tratte diversificate che tengano conto delle necessità delle famiglie a fronte dei cantieri che andremo ad aprire. Siamo disponibili e attenti alle necessità di cittadini e commercianti, ma certi che tutti questi interventi garantiranno una Signa rinnovata e più funzionale”.