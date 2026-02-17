CALENZANO – Una gatta narratrice, Firenze e Parigi ai tempi della Belle Époque, una donna affascinante che si veste con abiti maschili, le trecciaiole sfruttate da avidi padroni, un omicidio, il rimboschimento di Monte Morello, una rocambolesca fuga da Montecitorio, misteriosi uomini in nero, la fondazione della Biblioteca Nazionale, un funerale a Campo di Marte con 50.000 persone… Questi gli ingredienti dell’appassionante romanzo storico “Il cielo sottosopra” di Elena Andreini, che racconta la vita di Giuseppe Pescetti, avvocato, parlamentare e difensore dei diritti dei salariati più sfruttati, vissuto tra Firenze e la Piana oltre un secolo fa. Il libro, pubblicato dalla casa editrice «apice libri» di Stefano Rolle, sarà presentato, insieme alla giornalista Sandra Nistri, giovedì 19 febbraio alle 18 presso la Biblioteca Civica di Calenzano. Ingresso libero.
“Il cielo sottosopra” alla Biblioteca CiviCa
CALENZANO – Una gatta narratrice, Firenze e Parigi ai tempi della Belle Époque, una donna affascinante che si veste con abiti maschili, le trecciaiole sfruttate da avidi padroni, un omicidio, il rimboschimento di Monte Morello, una rocambolesca fuga da Montecitorio, misteriosi uomini in nero, la fondazione della Biblioteca Nazionale, un funerale a Campo di Marte con […]