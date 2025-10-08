SESTO FIORENTINO – Il romanzo “Il cielo sottosopra” di Elena Andreini edito da Apice Libri sarà presentato sabato 11 ottobre a Firenze Books, ingresso libero, che si tiene nel prossimo fine settimana all’ippodromo del Visarno a Firenze. Dialogherà con l’autrice la giornalista Sandra Nistri. “Il cielo sottosopra” è un romanzo storico dove tra i protagonisti c’è l’avvocato e onorevole Giuseppe Pescetti, eletto per la prima volta in Parlamento alla fine del 1800 e ritenuto il “difensore dei più deboli”. Scomparso oltre 100 anni fa, l’avvocato socialista Pescetti più che pensare ai propri speciali diritti si preoccupava di quelli delle cosiddette “classi subalterne”. Tanto che, per aver difeso il diritto allo sciopero delle trecciaiole, all’epoca categoria assai sfruttata, subì un mandato d’arresto con conseguente fuga prima all’interno di Montecitorio e poi a Parigi. A raccontare le avventure di questo straordinario personaggio immerso nell’epoca della Belle Époque. L’appuntamento è sabato 11 ottobre alle 14.
“Il cielo sottosopra”, il romanzo della Belle Epoque a Firenze Books
