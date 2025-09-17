CAMPI BISENZIO – L’avvocato e onorevole Giuseppe Pescetti sarà presente venerdì 19 settembre, alle 18, presso l’atrio della Sala consiliare del Comune di Campi Bisenzio, in piazza Dante. Non lui in persona, dal momento che l’importante esponente socialista è scomparso poco più di un secolo fa, bensì in veste di protagonista del romanzo storico “Il cielo sottosopra”, scritto dalla giornalista Elena Andreini. Con l’espediente letterario di una gatta narrante, l’autrice ci trasporta nell’affascinante atmosfera della Belle Époque tra giochi di potere, uomini in nero, fughe rocambolesche, omicidi e intrecci sentimentali.
“Il cielo sottosopra” in piazza Dante
